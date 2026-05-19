Μαρινάκης: Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς σαν τον Τσίπρα κράτα καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δημιουργούν ερωτήματα τα ονόματα στο κόμμα Καρυστιανού
«Ο κ. Ανδρουλάκης αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα, σε ένα γήπεδο, όμως, κερδίζει συνήθως όποιος είναι γηπεδούχος»
Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού για τη ρητορική και τα ονόματα των συνεργατών τους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Αρχικά επισήμανε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, «υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν προσωπαγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα αλλά αντίθετα τα διόγκωσαν. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση: όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους».
Όπως σημείωσε «ο Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας ότι αυτά που θα πούμε είναι στην πρόθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο να μοιράζουν λεφτά δεξιά-αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα και τα κοστολογήσουμε, θα κάνουμε ταμείο».
Με αφορμή, δε, την αναφορά του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΝΔ για το τριψήφιο τηλέφωνο που μπορεί να χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «ο Μητσοτάκης έχει κατακτήσει το να μπορεί να συνομιλεί με όλους αυτούς και περισσότερους από όσους παρέθεσε ο κ. Βενιζέλος γιατί ζήσαμε κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Ναι είναι πολύ σημαντικό ότι στο τιμόνι τις χώρας είναι ένας πρωθυπουργός που μπορεί να μιλήσει επί ίσοις όροις με ηγέτες άλλων χωρών. Η αλήθεια δεν είναι αλαζονική. Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης και οι αντισυστημικές κορώνες πάνε στην άκρη και η πλειοδοσία».
Κληθείς, στη συνέχεια, να τοποθετηθεί επί του κόμματος Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε «εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυνση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει αλλά νομίζω ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών, προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα»
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μαρινάκης είπε «δεν έχουμε προτίμηση στον δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κ. Ανδρουλάκης αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα, σε ένα γήπεδο, όμως, κερδίζει συνήθως όποιος είναι γηπεδούχος»
Όσον αφορά τον Νίκο Δένδια και την τοποθέτησή του στο συνέδριο της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ««όπως και οι υπόλοιποι σύνεδροι παρέθεσαν μια σειρά προβληματισμούς αλλά στο τέλος της ημέρας βγήκε ένα συμπέρασμα ότι η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη που δεν μίλησε μόνο στους συνέδρους αλλά στην κοινωνία. Κοινός στόχος του Δένδια και όλων μας - και είμαστε όλοι μαζί - είναι να κερδίσουμε ξανά. Δένδιας και Γεραπετρίτης είναι από τους βασικούς συντελεστές εφαρμογής εξωτερικής πολιτικής που μέσα σε επτά χρόνια πέτυχε όσα δεν είχαν επιτευχθεί από τη Μεταπολίτευση. Εμείς ό,τι δίνουμε το δίνουμε από το πλεόνασμα της οικονομίας και δεν είναι δανεικά από τις επόμενες γενιές αλλά από χρήματα που έρχονται από την ανάπτυξη λόγω μείωσης φόρων»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε, τέλος, ότι μόνο για επιχειρησιακούς λόγους αποφασίστηκε η επιστροφή των συστοιχιών Patriot στα νησιά: «Έχω βαρεθεί να ακούω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδος ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι έπρεπε να επιστρέψουν, δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία. Δεν έχει να κάνει καθόλου με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όπως πήγαν για επιχειρησιακούς λόγους, έτσι και επιστρέφουν.
