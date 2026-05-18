Δείτε βίντεο με τον οδηγό της BMW του φονικού τροχαίου της Ρόδου να αναπτύσσει ταχύτητα σε κόντρα με άλλο ΙΧ
Από την σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη που επέβαιναν στο άλλο ΙΧ - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/5)
Αδυναμία στις υψηλές ταχύτητες φαίνεται πως είχε ο οδηγός του μοιραίου ΙΧ που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο της Ρόδου το απόγευμα της Κυριακής (17/5) με θύματα μητέρα και κόρη, 57 και 26 χρονών αντίστοιχα.
Ενδεικτικό είναι το βίντεο-ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από παλαιότερη καταγραφή, στο οποίο ο οδηγός της BMW που προκάλεσε το τροχαίο στη Ρόδο φέρεται να συμμετέχει σε κόντρες και να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου στη Ρόδο παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ο οδηγός της BMW βρίσκεται υπό κράτηση από τις Αρχές.
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι νέα μαρτυρία που είδε νωρίτερα το φως της δημοσιότητας αναφέρει πως λίγη ώρα πριν από τη μοιραία σύγκρουση, όχημα που έμοιαζε με αυτό του οδηγού εθεάθη να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, προσπερνώντας άλλα αυτοκίνητα με ζιγκ-ζαγκ κινήσεις, αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες.
Αναλυτικά η μαρτυρία για το τροχαίο στη Ρόδο
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 σήμερα το πρωί γυναίκα οδηγός τρίτου ΙΧ ανέφερε τα εξής:
«Μεσημέρι, γύρω στις 12, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος.
Μέσα σε δευτερόλεπτα μάς προσπέρασε ένα ασημί, μικροκαμωμένο αυτοκίνητο αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: ''Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον''.
Και λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες».
Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους.
Δείτε το βίντεο:
Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημαΤο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ στα Αφάντου της Ρόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα από τα δύο οχήματα βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια μια 57χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα που επέβαιναν στην BMW — ένας πατέρας, ο γιος του και μία ακόμη γυναίκα — οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο οδηγός του της BMW, αφού έλαβε ιατρική φροντίδα, συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
