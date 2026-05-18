Στο κόμμα της Καρυστιανού και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος: «Με βρήκε ο Σταύρος που μας κάνει μαθήματα ρωσικών»
Τον Νίκο Ζιάγκο παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Σιουρδάκης
Την ένταξή στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού γνωστοποίησε ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, που είχε πρωταγωνιστήσει σε βιντεοταινίες της δεκαετίας του '80 με τον Στάθη Ψάλτη.
Μιλώντας στο live που έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Σιουρδάκης από το γραφείο της Μαρίας Γρατσία την Κυριακή για τη συλλογή υπογραφών σχετικά με τη διακήρυξη του κόμματος Καρυστιανού, ο Νίκος Ζιάγκος περιέγραψε πώς αποφάσισε να ενταχθεί στο νέο κόμμα.
«Ο Σταύρος μας κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης. Ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα και του είπα "τι κάνεις εδώ;". Μου είπε "είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού και του είπα "τέλεια έρχομαι κι εγώ"» είπε ο Νίκος Ζιάγκος.
Αφού, δε, στη συνέχεια ο κ. Σιουρδάκης θύμισε σε όσους έβλεπαν το live ότι ο Νίκος Ζιάγκος ήταν ηθοποιός σε «παλαιές ταινίες, βιντεοκασέτες τύπου "ρόδα, τσάντα και κοπάνα" με τον Στάθη Ψάλτη, σίγουρα θα τον ξέρει», ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης ρωτάει τον ηθοποιό «τι κάνουμε εδώ;».
«Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τη νίκη παιδιά» απάντησε ο Νίκος Ζιάγκος.
Συνεργάτες της αναφέρουν ότι οι συμβολισμοί έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, ειδικά τώρα που περνά στην πράξη και επιχειρεί με το όνομα, τα σύμβολα και το μοντέλο κόμματος που θα παρουσιάσει, να πείσει ευρύτερα εκλογικά κοινά ότι στόχος της είναι να «σπάσει» το «παλαιοκομματικό καλούπι» των διαχωριστικών γραμμών «αριστερά—δεξιά», που σύμφωνα με την ίδια διχάζει αντί να ενώνει τους Έλληνες πολίτες, εδώ αλλά και στο εξωτερικό.
Κινείται δίνοντας οδηγίες στους συνεργάτες της να κρατήσουν τις «εκπλήξεις» και πρόσωπα-κλειδιά του εγχειρήματος για την πρεμιέρα της Θεσσαλονίκης, ωστόσο οι άνθρωποι που την υποστηρίζουν έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης για τον προεκλογικό αγώνα, από την επομένη κιόλας μέρα.
Βασίζεται σε εθελοντές και αποκλείει αρχικά τις «μεταγραφές» πολιτικών, θέλοντας να δείξει ότι δεν στοχεύει στην αναπαραγωγή αλλά στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος.
@greek_online_stratosa Ο Ζιάγκος Νίκος ο γνωστός ηθοποιόςτων 80s έδωσε το παρών! ✍️🕊 #xekiname
Στη Θεσσαλονίκη την ΠέμπτηΠρώτος σταθμός είναι η πρώτη μεγάλη συνάντηση των υποστηρικτών της Καρυστιανού στις 7 το απόγευμα στο Ολύμπιον της Πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
Πρόσωπα και συμβολισμοίΗ πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών στο βίντεο-προσκλητήριο συμμετοχής στην εκδήλωση στις 21 Μαίου (ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένης), απελευθερώνει ένα περιστέρι- θα είναι το κεντρικό σύμβολο δίπλα από το όνομα του κόμματος που επιθυμεί να εκφράζει και σηματοδοτεί για τους πολίτες την «ελπίδα» και την προοπτική τους.
Όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί, όπως αναφέρει στους συνομιλητές της, να δημιουργήσει παρά τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας της ένα κόμμα που δεν θα είναι «κόπια» των μέχρι τώρα αρχηγοκεντρικών πολιτικών φορέων.
Στο επιτελείο της μπαινοβγαίνει πολύς κόσμος, αλλά εμφανίζονται σε πιο σταθερή βάση η δικηγόρος Μαρία Γρατσία (στην οποία πολλοί χρεώνουν τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις), ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής (του Ενιαίου Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 90) που ασχολείται με τον πολιτικό σχεδιασμό, ο Θανάσης Αυγερινός (γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής στη Μόσχα, ο οποίος έχει ρόλο στην επικοινωνιακή ομάδα, όπως και ο Γιάννης Παναγιωτακόπουλος), ο Αθανάσιος Τζουγανάτος ( στρατηγός εν αποστρατεία, στέλεχος της ΝΙΚΗΣ που διαγράφηκε), ο Βασίλης Κοκοτσάκης, επικεφαλής τεχνικής ομάδας της έρευνας για τα «Τέμπη» και πολλά στελέχη που στελεχώνουν ήδη τους πυρήνες της «Κάρυ» (έτσι την αποκαλούν οι νέοι φίλοι της λόγω συντομίας).
Το δίκτυο άρχισε να απλώνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα στην περιφέρεια, αλλά τον τελευταίο μήνα κάνει αισθητή την παρουσία του σε πολλές περιοχές της Αττικής (και δη στις λαϊκές περιοχές, όπως η Δυτική Αθήνα και η Β’ Πειραιά) και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι υποστηρικτές της οποίας ήταν οι πρώτοι που απέσπασαν δημοσίως το «ναι» της Καρυστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος.
Η Θεσσαλονίκη είναι μια ξεχωριστή περίπτωση για την πρώην πρόεδρο των Τεμπών. Έμενε εκεί, πριν να μετακομίσει στην Αθήνα, διεκδικώντας την είσοδο του κόμματός της στη βουλή.
Στη Θεσσαλονίκη επιλέγει να κάνει τα «αποκαλυπτήρια» εκτιμώντας ότι ο κόσμος της αγκάλιασε με ιδιαίτερη θέρμη την πρωτοβουλία της από την αρχή κι ότι η συγκέντρωση της Πέμπτης θα ξεπεράσει σε συμμετοχή και παλμό κάθε πρόβλεψη.
Ούτως ή άλλως στα γκάλοπ φαίνεται ότι το κόμμα της διεμβολίζει πιο εύκολα, στις περιοχές του Θερμαϊκού, υπάρχοντα κόμματα, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η ΝΙΚΗ, η Φωνή Λογικής, ενώ προκαλεί μεγάλη κινητικότητα στις δεξαμενές των αναποφάσιστων και όσων κατευθύνονται στη ψήφο διαμαρτυρίας.
Δεν είναι τυχαίο που η Καρυστιανού «ψηφίζει» Θεσσαλονίκη για την πρεμιέρα της και ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα του από την Αθήνα, ενδεχομένως στις 26 Μαίου, λίγα 24ωρα μετά από την επίσημη συνάντηση της πρώην προέδρου των Τεμπών με τους δυνητικούς ψηφοφόρους της.
Η «σκηνοθεσία» για το πλάνο της ΘεσσαλονίκηςΗ επίσημη εκκίνηση θα γίνει από τον Άρειο Πάγο, όπου θα αποκαλυφθούν αναπόδραστα τα ονόματα που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη εκτός από την κυρία Καρυστιανού.
Η πρώτη συγκέντρωση όμως είναι για τους διοργανωτές καθοριστικής σημασίας. Την Πέμπτη έξω από το «Ολύμπιο», θα στηθούν μεγάλες οθόνες και ηχεία για να μπορούν να παρακολουθήσουν τη εκδήλωση και όσοι δεν καταφέρουν να βρεθούν εντός της κεντρικής αίθουσας και του εξώστη- εκεί, στον κλειστό χώρο είχε κάνει προ μηνών ο Αλέξης Τσίπρας την εκδήλωση για την Ιθάκη. Είναι προφανές ότι οι διοργανωτές ποντάρουν στην σύγκριση των δύο εκδηλώσεων και αναζητούν «εγγυήσεις», κάποια καλά «σημάδια» για τη μαζική συμμετοχή του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών στη συνάντηση της Πλατείας Αριστοτέλους.
Το σενάριο και η σκηνοθεσία θέλουν η Μαρία Καρυστιανού να είναι χωρίς αμφιβολία το κεντρικό πρόσωπο της πρεμιέρας. Εκείνη είναι που πρωτοστάτησε για να αποκτήσει «σάρκα και οστά» το σχέδιό της, εκείνη είναι που θα έχει τον «πρώτο λόγο» της παρουσίασης της διακήρυξης από το βήμα της εκδήλωσης.
Η υποδοχή του κόσμου θα γίνει υπό τους ήχους των ορχηστρικών κομματιών του Μίκη Θεοδωράκη από τους «Δρόμους Παλιούς», που επέλεξε και για το βίντεο-προσκλητήριο. Ωστόσο στόχος του επιτελείου είναι η πρεμιέρα να ξεχωρίσει για τις πρωτότυπες στιγμές της, τα πρόσωπα-έκπληξη και τα «ευανάγνωστα» μηνύματα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα πρόσωπα- έκπληξη που θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό, είτε όντας στο «Ολύμπιο», είτε μέσω σύνδεσης θα είναι γνωστές προσωπικότητες από διάφορους χώρους αλλά και από τον απόδημο Ελληνισμό, από χώρες της Ευρώπης, από την Αυστραλία και την Αμερική. Μένει να φανεί αν μαζί με τα άλλα γίνει πράξη και ο σχεδιασμός τους για την παρουσία στην εκδήλωση και γενικότερα στο κόμμα κυρίως νέων επιστημόνων, που τα χρόνια της κρίσης σπούδασαν ή αναγκάστηκαν να παραμείνουν για να εργαστούν στο εξωτερικό.
Το σκηνικό επιθυμούν σε κάθε περίπτωση να μοιάζει με μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά για όλους, αριστερούς, δεξιούς, δυσαρεστημένους από την κυβέρνηση ή τα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης, ανθρώπους που στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις «ανανέωσαν» τη σχέση απόστασης από τις κάλπες. Λείπουν ακόμη αρκετά κομμάτια από το παζλ, αφού κάθε μέρα «όλο και κάτι αλλάζει στον σχεδιασμό», προκειμένου να προσεγγίσουν τους υψηλότερους των στόχων και ως προς την εικόνα και ως προς το μήνυμα.
Νέο μοντέλο περιοδειών παντού, χωρίς «μπαλκόνια»Κεντρικά στελέχη του επιτελείου της, διαφορετικής προέλευσης και αποτυπώματος, προσπαθούν από την Πρωταπριλιά να κινητοποιήσουν κόσμο με πιο συντονισμένες δράσεις και επισκέψεις, αλλά κυρίως με την ανάπτυξη του Κινήματος της «Ελπίδας» στα κοινωνικά δίκτυα. Ξέρουν ότι το δυνατό χαρτί της Μαρίας είναι οι νέοι που εκφράζονται και ενημερώνονται μέσα από τον ψηφιακό κόσμο και εκτιμούν ότι οι «γέφυρες» στα κοινωνικά δίκτυα θα αποδειχθούν κομβικής σημασίας για την οργάνωση του προεκλογικού αγώνα.
Έχουν «δείγματα γραφής» και αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία στα χέρια τους, αλλά δεν θέλουν να φτάσουν σύντομα στη θέση να τα αναπολούν, παρατηρώντας αποσυσπειρώσεις ή επιστροφή ψηφοφόρων στα «κόμματα του σημερινού συστήματος». Γι’ αυτό και έχουν, όπως υποστηρίζουν, έτοιμο το πλάνο των περιοδειών της Καρυστιανού, από την επομένη της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη, σε όλη της Ελλάδα.
Ενδιαφέρον στοιχείο του σχεδιασμού είναι αυτό που αφορά στο μοντέλο που επιλέγει για την οργάνωση των περιοδειών. Θα γυρίσει πόλεις και χωριά. Δεν θα ανεβαίνει σε «μπαλκόνια», δηλαδή δεν θα κάνει ομιλίες από το βήμα μιας εκδήλωσης, όπως συνηθίζουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Ούτε θα πυκνώσει τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, λόγω της παραδοχής προφανώς ότι το δυνατό της σημείο είναι η απευθείας επικοινωνία της, η αδιαμεσολάβητη συζήτηση με τον κόσμο.
Δεν θα πάει να παίξει στο «γήπεδο», για το οποίο η ίδια διαθέτει λιγότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά θα επιχειρήσει να αποκτήσει μια «ζεστή» σχέση με τους πολίτες που συναντά στην περιφέρεια και το λεκανοπέδιο. Μπορεί στην πορεία ο σχεδιασμός να αλλάξει, αφού ουδείς εκ των συνομιλητών της βέβαια αποκλείει ανοιχτές μεγάλες συγκεντρώσεις στο φινάλε της προεκλογικής περιόδου.
Η «πολυχρωμία» και στα ψηφοδέλτιαΟ κύβος ερρίφθη για την ίδρυση κόμματος από την αρχή της άνοιξης, με την οριστική και αμετάκλητη απόφαση (έπειτα από τον σχετικό δισταγμό και τις επιφυλάξεις) της Καρυστιανού, και δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής πορείας. Η συνθήκη αυτή οδηγεί εκ των πραγμάτων στις άμεσες κινήσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, ώστε το κόμμα να είναι «ετοιμοπόλεμο», ακόμη κι αν οι εκλογές γίνουν... χθες.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το επιτελείο της «Κάρυ» δεν είναι σε θέση μέχρι αυτήν την στιγμή να υποστηρίξει ότι μπορεί να συγκροτήσει ψηφοδέλτια σε κάθε εκλογική περιφέρεια σε χρόνο d/t. Ο λόγος είναι καταρχάς ότι για η συγκρότηση Γραμματειών στο κόμμα θα προηγηθούν διαδικασίες «αμεσοδημοκρατίας», δηλαδή για να συγκροτηθεί πχ η ομάδα Επικοινωνίας και να αναλάβει κάποιος επικεφαλής θα πρέπει να ερωτηθούν όλοι όσοι αποτελούν τους περιφερειακούς «παίκτες». Το «άλλο μοντέλο κόμματος» προβλέπει πάντως συγκεκριμένα κριτήρια για την ένταξη στα ψηφοδέλτια.
Μαχητικοί από κάθε χώρο, με προσβάσεις στην κοινωνία, όχι μέλη «από μια Επιτροπή Σοφών», όπως λένε, αλλά άνθρωποι που έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις και αντιπροτάσεις και έχουν συμβάλει στο να πάρει την τελική της μορφή η διακήρυξη. Οι καλά γνωρίζοντες βέβαια επισημαίνουν ότι από τη στιγμή που ο στόχος είναι ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό στις εκλογές, η επιλογή των υποψηφίων βουλευτών θα πρέπει να υπακούει σε διάφορα κριτήρια και να περάσει από χίλια κύματα για να μην σκοντάψει σε αρνητικούς αιφνιδιασμούς της τελευταίας στιγμής.
Πρώτη προτεραιότητα η συγκέντρωση χιλιάδων υπογραφώνΜε το «καλημέρα» και τη διακήρυξη στο χέρι θα αρχίσει από τους υποστηρικτές της Καρυστιανού η συγκέντρωση των υπογραφών. Το «στοίχημα» που έχουν βάλει είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου να έχουν ξεπεράσει τις 70 χιλιάδες υπογραφών κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Έτσι, συνέταξαν μια διακήρυξη – όπως υποστηρίζουν- που δεν συμπεριλαμβάνει, «ιδεολογήματα» ή θέσεις που διχάζουν ή αποκλείουν συνοδοιπόρους για το αν είναι αριστερές ή δεξιές».
Προσπάθησαν να αποφύγουν τις «αυτοπαγίδες» και να εντάξουν στη διακήρυξη καθαρές προτάσεις για τους πολίτες κάθε ηλικίας ή επαγγελματικής δράσης στους οποίους και θα απευθυνθεί η αρχηγός του κόμματος όταν «συστηθεί» με πιο επίσημο τρόπο με το κοινό της. Τα δημοψηφίσματα είναι στη «βιτρίνα» ως η αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, ενώ στην ολιγοσέλιδη διακήρυξη και στην κάθε ενότητα κυριαρχεί η λέξη «δικαιοσύνη».
Για το όνομα του κόμματος αντιθέτως στράφηκε σε ευρύτερες έννοιες που συγκινούν τους «απογοητευμένους» ή «θυμωμένους πολίτες, σε λέξεις όπως: «ελπίδα», «ανάσα», «αύριο», «μέλλον».
Τα γκάλοπ στο μικροσκόπιοΑπό τον σχεδιασμό ίδρυσης νέου κόμματος δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η ενδελεχής ανάγνωση δημοσκοπήσεων και ειδικών ερευνών για τα αιτήματα του κόσμου και το «πέρασμα» της Καρυστιανού.
Ξεκίνησε εντυπωσιακά με το αποτύπωμά της στη δυνητική ψήφο, αυτό μετριάστηκε στη συνέχεια, αλλά οι συνομιλητές της επικαλούνται φρέσκα γκάλοπ, όπου κατά’ αυτούς: και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου (ατύπως τίθενται τα ερωτήματα για τα εκκολαπτόμενα κόμματα, όπως και του Αλέξη Τσίπρα) διατηρεί σημαντική δυναμική.
Οι ίδιοι άνθρωποι αναγνωρίζουν την ίδια στιγμή τις δυσκολίες για να επιβεβαιωθούν τα αισιόδοξα σενάρια, αναζητώντας από τώρα την απάντηση στο ερώτημα «αν το εγχείρημα της Μαρίας έχει την οργανωτική επάρκεια ενός συγκροτημένου κόμματος όπως είναι το ΠΑΣΟΚ για να φτάσει διατηρώντας τη δυναμική του και στην κάλπη».
Τα πρώτα ευρήματα, όπως αναφέρουν, δείχνουν ότι η Καρυστιανού στην «εσωτερική ψήφο» έχει ισχυρή στήριξη από τις γυναίκες ψηφοφόρους (60%, ενώ το 40% είναι άνδρες). Το αδύνατο σημείο της είναι οι μεγάλες ηλικίες, αντιθέτως στις παραγωγικές (30-55 ετών) διαπιστώνει πολύ καλά ποσοστά. Τα τηλεφωνήματα προς πάσα κατεύθυνση ωστόσο πυκνώνουν, καθώς η παραδοχή που επικρατεί στο τιμ των κεντρικών υποστηρικτών της είναι ότι «είναι άλλο να σου λένε «Μαρία προχώρα και σε στηρίζω» και άλλο να βάζουν την υπογραφή τους στη διακήρυξη».
