Σίντνεϊ Σουίνι: Γυμνή και τυλιγμένη με πύθωνα στο νέο επεισόδιο του Euphoria
Σίντνεϊ Σουίνι: Γυμνή και τυλιγμένη με πύθωνα στο νέο επεισόδιο του Euphoria
Πρόσφατα η 28χρονη ηθοποιός προκάλεσε αντιδράσεις με τις τολμηρές της σκηνές στη σειρά
Η Σίντνεϊ Σουίνι προκαλεί ξανά συζητήσεις για ακόμη μία παράξενη σκηνή στο Euphoria. Στο νέο επεισόδιο της σειράς, ο χαρακτήρας της 28χρονης ηθοποιού, η Κάσι, εμφανίστηκε γυμνή με έναν κίτρινο πύθωνα τυλιγμένο γύρω από το σώμα της, για μια προκλητική φωτογράφιση που είχε οργανώσει η Μάντι, την οποία υποδύεται η Αλέξα Ντέμι.
Η Κάσι πόζαρε επίσης μαζί με τους χαρακτήρες της Ροζαλία και της Άννα Βαν Πάτεν για τη φωτογράφιση, φορώντας ροζ εσώρουχα με βαθύ ντεκολτέ. Οι θαυμαστές σοκαρίστηκαν από τη σκηνή με το φίδι, με έναν χρήστη να γράφει στο X: «Τι εννοείτε ότι υπάρχει ένα θανατηφόρο φίδι με το οποίο φωτογραφίζεται η Κάσι;». «Η Κάσι και εκείνη η σκηνή με το φίδι..;» έγραψε κάποιος άλλος. Άλλοι θαυμαστές του Euphoria συνέκριναν τη σκηνή με την περιβόητη εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα MTV Video Music Awards το 2001, όταν είχε εμφανιστεί στη σκηνή με αληθινό φίδι.
Η τρίτη σεζόν της σειράς του HBO δέχεται αντιδράσεις για τις όλο και πιο τολμηρές ιστορίες που αφορούν τον χαρακτήρα της Σουίνι. Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός χρειάστηκε σε προηγούμενα επεισόδια να ντυθεί μωρό και σκύλος, ενώ σε άλλη σκηνή έβαλε στο στόμα το ίδιο της το δάχτυλο του ποδιού.
Οι ακραίες σκηνές της έχουν προκαλέσει ακόμη και την ενόχληση μοντέλων του OnlyFans, όπως η Σίντνεϊ Λέδερς, η οποία δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Variety ότι ο τρόπος με τον οποίο η σειρά παρουσιάζει την Κάσι να χρησιμοποιεί τη συνδρομητική πλατφόρμα είναι «εξοργιστικός». «Υπάρχουν τόσα πολλά που την βάζουν να κάνει, τα οποία δεν επιτρέπονται καν στο OnlyFans, και αυτό από μόνο του είναι εξοργιστικό: τα στοιχεία age-play, όπου είναι ντυμένη σαν μωρό με πάνα, για παράδειγμα», τόνισε.
Η Σουίνι, η οποία υποδύεται την Κάσι στο «Euphoria» από το 2019, είχε υπερασπιστεί στο παρελθόν τις γυμνές σκηνές της, σε συνέντευξή της στο Teen Vogue το 2022. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την ιστορία και τον χαρακτήρα», είχε πει. «Υπάρχει ένας σκοπός σε αυτό που περνάει ο χαρακτήρας. Αυτός είναι ο χαρακτήρας». Όπως είχε αναφέρει: «Όλοι μένουμε γυμνοί στην πραγματική ζωή. Δείχνουμε τη ζωή αυτού του χαρακτήρα και όσα περνάει. Το σώμα της Κάσι είναι μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας για εκείνη».
Η Κάσι πόζαρε επίσης μαζί με τους χαρακτήρες της Ροζαλία και της Άννα Βαν Πάτεν για τη φωτογράφιση, φορώντας ροζ εσώρουχα με βαθύ ντεκολτέ. Οι θαυμαστές σοκαρίστηκαν από τη σκηνή με το φίδι, με έναν χρήστη να γράφει στο X: «Τι εννοείτε ότι υπάρχει ένα θανατηφόρο φίδι με το οποίο φωτογραφίζεται η Κάσι;». «Η Κάσι και εκείνη η σκηνή με το φίδι..;» έγραψε κάποιος άλλος. Άλλοι θαυμαστές του Euphoria συνέκριναν τη σκηνή με την περιβόητη εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα MTV Video Music Awards το 2001, όταν είχε εμφανιστεί στη σκηνή με αληθινό φίδι.
Η τρίτη σεζόν της σειράς του HBO δέχεται αντιδράσεις για τις όλο και πιο τολμηρές ιστορίες που αφορούν τον χαρακτήρα της Σουίνι. Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός χρειάστηκε σε προηγούμενα επεισόδια να ντυθεί μωρό και σκύλος, ενώ σε άλλη σκηνή έβαλε στο στόμα το ίδιο της το δάχτυλο του ποδιού.
Sydney Sweeney is wrapped in a python — and little else — in bizarre ‘Euphoria’ scene https://t.co/153G5vYPQI pic.twitter.com/4EJCHNtezw— Page Six (@PageSix) May 18, 2026
Η Σουίνι, η οποία υποδύεται την Κάσι στο «Euphoria» από το 2019, είχε υπερασπιστεί στο παρελθόν τις γυμνές σκηνές της, σε συνέντευξή της στο Teen Vogue το 2022. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την ιστορία και τον χαρακτήρα», είχε πει. «Υπάρχει ένας σκοπός σε αυτό που περνάει ο χαρακτήρας. Αυτός είναι ο χαρακτήρας». Όπως είχε αναφέρει: «Όλοι μένουμε γυμνοί στην πραγματική ζωή. Δείχνουμε τη ζωή αυτού του χαρακτήρα και όσα περνάει. Το σώμα της Κάσι είναι μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας για εκείνη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα