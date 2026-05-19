Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για φθορές σε κτίριο ασφαλιστικής εταιρείας το 2024
Δικογραφία σε βάρος 34χρονου σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εξιχνίαση αδικημάτων που είχαν σημειωθεί σε προγενέστερο χρόνο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση προέκυψε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, κατά την οποία ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως μέλος συμμορίας που φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό πρόκλησης φθορών και ρίψης έντυπου υλικού.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε ζημιές σε κτίριο όπου στεγάζεται ασφαλιστική εταιρεία, στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Εις βάρος του άντρα σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συμμορίας και της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, κατά συναυτουργία. Η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
