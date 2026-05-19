Τροχός της Τύχης: Πανικός στο πλατό με τον παίκτη που κέρδισε το αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Τι λες τώρα; Θα τρελαθούμε, φώναζε ο Πέτρος Πολυχρονίδης
Το τρίτο αυτοκίνητο της σεζόν χάρισε ο «Τροχός της Τύχης» σε έναν ακόμη παίκτη που δοκίμασε τις γνώσεις του στο τηλεπαιχνίδι και έφυγε με το μεγάλο έπαθλο της βραδιάς.
Στο επεισόδιο της Δευτέρας 18 Μαΐου, ο παίκτης που αποδείχτηκε τυχερός είναι ο Σήφης, ο οποίος κατάφερε να φύγει από το πλατό με ένα ολοκαίνουριο αμάξι. Μαζί με τους συμπαίκτες του Μάκη και Γιάννη, ο Σήφης δήλωσε αποφασισμένος να φτάσει στον τελικό. Η πορεία του ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς το επεισόδιο ήταν γεμάτο ανατροπές και εναλλαγές.
Ο πρώτος γύρος ήταν κερδοφόρος για τον Σήφη, που έκανε σωστές επιλογές γραμμάτων και βρήκε τον γρίφο «αλευρόπιτα με κυδώνι και φέτα» στην κατηγορία «ηπειρώτικη συνταγή». Παρά τις δυσκολίες και τις αναποδιές που ακολούθησαν στους επόμενους γύρους, κατάφερε να παραμείνει συγκεντρωμένος, να αρπάξει τις ευκαιρίες που του δόθηκαν και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό, με συνολικά κέρδη 3.255 ευρώ.
Στον τελικό, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ευχήθηκε η τύχη να παραμείνει με το μέρος του Σήφη και να βρει το μαγικό φάκελο, που έκρυβε το μεγάλο δώρο, το αυτοκίνητο. Ο Σήφης έφερε τον αριθμό 9, ενώ η κατηγορία του γρίφου ήταν «πάνε πακέτο» και αποκαλύφθηκαν τα γράμματα Λ και Α. Με ψυχραιμία και εξαιρετικές επιλογές γραμμάτων, λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος, ο Σήφης έδωσε τη σωστή απάντηση: «Λιμάνι - Άγκυρα», κερδίζοντας το μεγάλο δώρο του παιχνιδιού, το αυτοκίνητο.
Δείτε το βίντεο
Όταν άνοιξε τον φάκελο, όλοι στο πλατό ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. «Τι λες τώρα; Θα τρελαθούμε» φώναζε ο παρουσιαστής. Ο παίκτης εμφανώς συγκινημένος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα αποχωρούσε από το πλατό με ένα καινούριο αυτοκίνητο.
Λίγα λόγια για τον μεγάλο νικητή
Ο Σήφης είναι 31 ετών, εργάζεται ως IT σε συμβουλευτική εταιρεία και κατάγεται από την Κρήτη, ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΠΑΠΕΙ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία. Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται για τον ημιμαραθώνιο, γεγονός που σύμφωνα με τη σύζυγό του Βάσω σημαίνει ότι «τρέχει» όλη την οικογένεια σε βουνά και λαγκάδια για προπονήσεις. Πάντα μαζί με το 5 μηνών μωρό τους, τον Γιάννη.
Ο Σήφης είναι παντρεμένος σχεδόν έναν χρόνο με τη Βάσω και όπως λέει η ίδια, «μαζί του δεν βαριέσαι ποτέ». Κάθε μήνα νέο ενδιαφέρον, νέα δραστηριότητα και νέα σχέδια. Η συμμετοχή του στον «Τροχό της Τύχης» έγινε τελείως αυθόρμητα. Ένα απόγευμα ανακοίνωσε στη γυναίκα του με απόλυτη σιγουριά: «Θα πάω στον "Τροχό της Τύχης" και θα κερδίσω το αυτοκίνητο».
