Γκουίνεθ Πάλτροου: Στα χνάρια της η κόρη της, ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη
H 22χρονη Απλ Μάρτιν εντάσσεται στο καστ της επερχόμενης κωμωδίας της Νάνσι Μέγιερς

Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, Άπλ Μάρτιν, ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη, ακολουθώντας τα βήματα της διάσημης μητέρας της.

Όπως ανακοινώθηκε θα αποτελέσει μέρος του καστ της επερχόμενης κωμωδίας της Νάνσι Μέγιερς, της σεναριογράφου και σκηνοθέτριας του φιλμ The Parent Trap. 

Ο ρόλος αυτός σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Μάρτιν μετά τη συμμετοχή της σε ένα επεισόδιο της σειράς του HBO Rooster. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως μοντέλο για μπραντ, όπως η Chloé και η Gap, ενώ αυτή την περίοδο γιορτάζει την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, με πτυχίο στη νομική, την ιστορία και την κοινωνία.

Αν και η Μάρτιν είχε αρχικά σχέδια να σπουδάσει νομική, δήλωσε στη Vogue τον Φεβρουάριο ότι πλέον θέλει να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, αφού βγήκε από τη «επαναστατική φάση του τύπου “δεν θέλω να είμαι σαν τους γονείς μου». «Δεν θέλω να γίνω τραγουδίστρια», είχε πει, παρότι είχε σημειώσει ότι της αρέσει να τραγουδά, όπως ο πατέρας της, frontman των Coldplay.

«Μου αρέσει το μιούζικαλ, αλλά το να ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου για να τραγουδήσεις είναι τόσο τρομακτικό. Λατρεύω τον χορό και λατρεύω την υποκριτική. Το όνειρό μου είναι να γίνω ηθοποιός», είχε εξηγήσει.

Τώρα, η Μάρτιν κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα στη νέα ταινία της θρυλικής δημιουργού κωμωδιών Νάνσι Μέγιερς.

