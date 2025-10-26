Χέιλι Μπίμπερ για τα σχόλια ότι μοιάζει με τρανς γυναίκα: Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό να θεωρείται προσβολή

συγκρίνουν

τρανς γυναίκες, απάντησε η Χέιλι Μπίμπερ , τονίζοντας ότι δεν νιώθει προσβεβλημένη με αυτές τις αναφορές.

μοντέλο

Κλείσιμο

Σε σχόλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τημεΤοπαραχώρησε συνέντευξη στο podcast «In Your Dreams» σε επεισόδιο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πως την προσβάλλουν όταν αναφέρουν ότι μοιράζει με τρανς γυναίκες, καθώς δεν βλέπει τίποτα αρνητικό σε αυτό.«Δεν καταλαβαίνω γιατί το να πει κανείς ότι μοιάζω με τρανς γυναίκα θεωρείται προσβολή», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι τρανς γυναίκες και οι τρανς άντρες είναι από τους πιο όμορφους ανθρώπους στον κόσμο, οπότε για εμένα αυτό είναι απλώς κομπλιμέντο».Η ίδια πρόσθεσε πως αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τέτοιου είδους σχόλια στα social media, επισημαίνοντας ότι οι διαδικτυακοί επικριτές θα χρειαστεί να βρουν «άλλον τρόπο» για να την ενοχλήσουν.Η Μπίμπερ έχει στο παρελθόν εκφραστεί υπέρ των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας. Το 2023 υπέγραψε ανοιχτή επιστολή της οργάνωσης GLAAD προς τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον Έλον Μασκ, τον Νιλ Μόχαν του YouTube και τον Σου Τσι Τσου του TikTok, ζητώντας να ληφθούν μέτρα κατά της «ρητορικής μίσους, της παρενόχλησης και της παραπληροφόρησης» που στοχοποιούν την κοινότητα.Μεταξύ των άλλων διασήμων που υπέγραψαν την επιστολή ήταν η Λαβέρν Κοξ, η Αριάνα Γκράντε, ο Έλιοτ Πέιτζ, η Αλίσα Μιλάνο, ο Σον Μέντες και η Καμίλα Καμπέγιο.: Shutterstock