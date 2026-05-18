Ο Μπλάνκο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τη σεξουαλική του ζωή με την Γκόμεζ: Δεν μου επιτρέπεται να μιλάω γι αυτό
Ο παραγωγός και σύζυγος της τραγουδίστριας έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας
Καμία πρόθεση δεν έχει ο Μπένι Μπλάνκο να μιλάει δημόσια για τη σεξουαλική του ζωή με τη Σελένα Γκόμεζ, αφού όπως είπε του απαγορεύεται.
Ο σύζυγος της τραγουδίστριας και παραγωγός ρωτήθηκε από τον συμπαρουσιαστή του στο podcast του Friends Keep Secrets, τον Lil Dicky, για τις προσωπικές στιγμές του ζευγαριού. «Δεν μου επιτρέπεται να μιλάω δημόσια γι’ αυτό», ξεκαθάρισε τότε εκείνος.
Ο Μπένι Μπλάνκο διέψευσε κάθε υπόνοια ότι η Σελένα τον «ανάγκασε» να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, η οποία θα τον εμπόδιζε νομικά να αποκαλύψει προσωπικές λεπτομέρειες της σχέσης τους. «Όχι, απλώς είμαι, ξέρετε, τζέντλεμαν», εξήγησε ο Μπένι. «Κάπως έτσι λειτουργώ. Είμαι τζέντλεμαν ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω».
Ο Μπένι Μπλάνκο, όμως, ο οποίος παντρεύτηκε την πρώην σταρ του Disney Channel σε μια λιτή τελετή τον Σεπτέμβριο του 2025, δεν είναι πάντα φειδωλός όταν μιλά για τη Σελένα. Στην πραγματικότητα, πρόσφατα αποκάλυψε απρόσμενες λεπτομέρειες για τις διατροφικές συνήθειες της ιδρύτριας της Rare Beauty.
«Η Σελένα έχει τη διατροφή ενός πεντάχρονου παιδιού», είχε πει ο Μπένι, μιλώντας με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Goop Podcast», εννοώντας ότι η ποπ σταρ προτιμά «οτιδήποτε είναι κακό για τη διατροφή σου».
Benny Blanco Says He's "Not Allowed" to Discuss Sex Life With Selena Gomez Publicly — E! News (@enews) May 18, 2026
