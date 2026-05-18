Η Έιμι Σούμερ εξομολογήθηκε ότι μία κολονοσκόπηση που πήγε στραβά της έκοψε την όρεξη για σεξ
Η ηθοποιός διευκρίνισε ωστόσο πως η διάθεσή της δεν έχει επηρεαστεί
Μία κολονοσκόπηση που πήγε στραβά έκοψε την όρεξη της Έιμι Σούμερ για σεξ.
Η 44χρονη ηθοποιός, η οποία χώρισε πριν από μερικούς μήνες από επί οκτώ χρόνια πρώην σύζυγό της, Κρις Φίσερ, έκανε την εξομολόγηση κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο podcast «Not Skinny But Not Fat». «Είχα, κατά κάποιον τρόπο, μια αποτυχημένη κολονοσκόπηση, οπότε δεν έχω όρεξη για σεξ», είπε η Σούμερ. Παρόλα αυτά, η διάθεσή της, όπως διευκρίνισε, δεν έχει επηρεαστεί. «Νιώθω πιο ευτυχισμένη από ποτέ», τόνισε.
Η Έιμι Σούμερ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς πήγε στραβά με την κολονοσκόπησή της. Ωστόσο είχε μιλήσει και στο παρελθόν για προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Σε εμφάνισή της το 2025 στο podcast «Call Her Daddy», είχε αναφερθεί στη διάγνωσή της με σύνδρομο Cushing.
«Έκανα αυτές τις ενέσεις στεροειδών και έτσι μου προκάλεσαν αυτό που λέγεται σύνδρομο Cushing, κάτι που δεν θα είχα μάθει αν το διαδίκτυο δεν μου είχε επιτεθεί τόσο έντονα», είχε πει τότε.
«Έμαθα ότι είχα κάτι που λέγεται “moon face” και πρωταγωνιστώ σε μια ταινία [το «Kinda Pregnant» του Netflix] και υπάρχει μια κάμερα στο πρόσωπό μου, και σκέφτομαι: “Θεέ μου”. Ένιωθα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου πριν ξεκινήσω τα γυρίσματα αυτής της ταινίας», σημείωσε.
Την ίδια χρονιά, η Σούμερ επιβεβαίωσε μέσα από τα social media ότι είχε χάσει περίπου 23 κιλά, προκειμένου να «επιβιώσει» από το σύνδρομο Cushing. «Είχα μια ασθένεια που κάνει το πρόσωπό σου να πρήζεται υπερβολικά και μπορεί να σε σκοτώσει, αλλά το διαδίκτυο το εντόπισε και η ασθένεια έχει υποχωρήσει. Συγγνώμη για όποιο συναίσθημα σας προκαλεί το γεγονός ότι έχασα αυτό το βάρος», είχε επισημάνει τότε.
Amy Schumer has revealed that she had a 'botched colonoscopy' that has left her feeling 'not very sexual' lately. https://t.co/MieKX0eDAl— Entertainment Weekly (@EW) May 18, 2026
