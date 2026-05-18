Ποιος είναι ο γιατρός σύζυγος της Dara που κέρδισε στη Eurovision, το love story και ο γάμος τους
Η τραγουδίστρια εκπροσώπησε τη Βουλγαρία και αναδείχτηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 με το «Bangaranga» - Ο καθοριστικός ρόλος του συζύγου της και η παρακίνηση να πάει στον διαγωνισμό
Η Dara, η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga», ξεχώρισε με το δυναμικό της κομμάτι, ωστόσο μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές μετά τη νίκη της ήταν η αγκαλιά με τον σύζυγό της, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, την παρακίνησε να δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Ο λόγος για τον γιατρό Έρβιν Ιβάνοφ, με τον οποίο η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο. Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον μεγάλο τελικό, η Dara από τη Βουλγαρία πανηγύρισε τη νίκη της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, με τον οποίο αντάλλαξε αγκαλιές, σε μία στιγμή έντονης συγκίνησης, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.
Η τραγουδίστρια δήλωσε μετά τη νίκη της ότι η απόφασή της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό δεν ήταν αρχικά δεδομένη, αποκαλύπτοντας πως καθοριστικό ρόλο έπαιξε η προτροπή του συζύγου της. Όπως είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον σύζυγό μου γιατί αυτός ήταν που με ώθησε να έρθω στη Eurovision. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη αν θέλω να έρθω ή όχι, γιατί είχα άγχος και αμφιβολία για τον εαυτό μου και αυτός ήταν που, απλά με ώθησε και μου είπε, “πρέπει να πας τώρα στη Eurovision, πρέπει να πας, πάρε το τηλέφωνό σου, πες τους ότι θα πας”. Εξαιτίας της οικογένειάς μου, εξαιτίας του, και όλης αυτής της αγάπης που έχω στον χρυσό κύκλο μου, γι’ αυτό είμαι εδώ».
Ο 35χρονος σύζυγός της δεν προέρχεται από τον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, ωστόσο έχει απασχολήσει τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης λόγω της σχέσης τους. Ο Έρβιν Ιβάνοφ δραστηριοποιείται στον τομέα της καινοτόμου ανάπτυξης φαρμάκων και της έρευνας στη Φαρμακολογία και την Τοξικολογία, με εξειδίκευση επίσης στη χημειοθεραπεία και τις στοχευμένες θεραπείες. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, το πιο πρόσφατο ερευνητικό του αντικείμενο επικεντρώνεται στα κανναβινοειδή και σε άλλες δραστικές ουσίες φυσικής προέλευσης, καθώς και στις τροποποιήσεις τους.
Η Dara έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους και τον ρόλο που έπαιξε στη ζωή της ο Ιβάνοφ, σημειώνοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι ο σύζυγός της τη βοήθησε να ξεπεράσει προσωπικές ανασφάλειες και να δει διαφορετικά την έννοια της σχέσης και της οικογενειακής ζωής. Όπως έχει δηλώσει: «Ως παιδί χωρισμένων γονιών, είπα στον εαυτό μου: "Λοιπόν, αυτά τα παραμύθια της Disney για πριγκίπισσες και πρίγκιπες δεν είναι αληθινά". Μου πήρε πολύ χρόνο για να μπορέσω να επουλώσω αυτή την πληγή στον εαυτό μου. Την ημέρα που γνώρισα τον Έρβιν, ήξερα ότι αυτός ήταν ο άνθρωπός μου και θα τον παντρευόμουν».
