Ποιος είναι ο γιατρός σύζυγος της Dara που κέρδισε στη Eurovision, το love story και ο γάμος τους

Ο Έρβιν Ιβάνοφ δραστηριοποιείται στον τομέα της καινοτόμου ανάπτυξης φαρμάκων και της έρευνας στη Φαρμακολογία και την Τοξικολογία, με εξειδίκευση επίσης στη χημειοθεραπεία και τις στοχευμένες θεραπείες. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, το πιο πρόσφατο ερευνητικό του αντικείμενο επικεντρώνεται στα κανναβινοειδή και σε άλλες δραστικές ουσίες φυσικής προέλευσης, καθώς και στις τροποποιήσεις τους.

Η Dara έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους και τον ρόλο που έπαιξε στη ζωή της ο, σημειώνοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι ο σύζυγός της τη βοήθησε να ξεπεράσει προσωπικές ανασφάλειες και να δει διαφορετικά την έννοια της σχέσης και της οικογενειακής ζωής. Όπως έχει δηλώσει: «Ως παιδί χωρισμένων γονιών, είπα στον εαυτό μου: "Λοιπόν, αυτά τα παραμύθια της Disney για πριγκίπισσες και πρίγκιπες δεν είναι αληθινά". Μου πήρε πολύ χρόνο για να μπορέσω να επουλώσω αυτή την πληγή στον εαυτό μου. Την ημέρα που γνώρισα τον Έρβιν, ήξερα ότι αυτός ήταν ο άνθρωπός μου και θα τον παντρευόμουν».Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια μακροχρόνια σχέση που κατέληξε σε γάμο, με τον αρραβώνα τους να ανακοινώνεται τον Φεβρουάριο του 2024, μετά από πρόταση γάμου σε ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Το ζευγάρι είχε αρχικά προγραμματίσει τον γάμο του για το ίδιο έτος, ωστόσο τελικά η τελετή πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025.