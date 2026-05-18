Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αποκάλυψε ότι ο «Λαβύρινθος του Πάνα» ήταν μία από τις χειρότερες κινηματογραφικές του εμπειρίες

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα του «» στο Φεστιβάλ Καννών, όπου είχε αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αναλογίζεται πόσο δύσκολη ήταν η δημιουργία της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του, αλλά και ποια ήταν η χειρότερη εμπειρία της καριέρας του στον κινηματογράφο.Όπως αναφέρει το Variety, ο 61χρονος ντελ Τόρο επέστρεψε φέτος στις Κάννες για να παρουσιάσει τη νέα αποκατάσταση της ταινίας σε 4K. Η ταινία είχε προβληθεί αρχικά στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ το 2006 και είχε δεχθεί ένα ιστορικό standing ovation διάρκειας 22 λεπτών.Παρά τη διαχρονική επιρροή και την επιτυχία της ταινίας, ο ντελ Τόρο αποκάλυψε στο φετινό φεστιβάλ ότι η δημιουργία της υπήρξε μια εξαιρετικά δύσκολη εμπειρία πίσω από τις κάμερες. «Πριν από είκοσι χρόνια, το να κάνω αυτή την ταινία ήταν σαν να πηγαίνω κόντρα σε όλα, συνεχώς», είπε ο ντελ Τόρο στο κοινό. «Ήταν η δεύτερη χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία της ζωής μου — η πρώτη ήταν το Mimic με τους Γουάινστιν. Αυτό ήταν φρικτό».Το «Mimic», που κυκλοφόρησε το 1997, ήταν το αγγλόφωνο στούντιο ντεμπούτο του ντελ Τόρο, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας και τρόμου σε παραγωγή των ατιμασμένων πρώην ισχυρών ανδρών του Χόλιγουντ, Μπομπ και Χάρβεϊ Γουάινστιν.Με πρωταγωνιστές τη Μίρα Σορβίνο και τον Τζος Μπρόλιν, η ταινία ακολουθούσε γενετικά τροποποιημένα έντομα που εξελίσσονται σε θανατηφόρα πλάσματα ανθρώπινου μεγέθους, τα οποία ζουν υπόγεια στη Νέα Υόρκη. Ο ντελ Τόρο έχει μιλήσει εδώ και χρόνια για την αρνητική εμπειρία που είχε κατά τη δημιουργία της ταινίας, αναφερόμενος συχνά στις συγκρούσεις του με τους Γουάινστιν για τον δημιουργικό έλεγχο και στις παρεμβάσεις του στούντιο.Μιλώντας σε φεστιβάλ κινηματογράφου το 2017, είχε πει: «Μίσησα πραγματικά την εμπειρία. Η πρώτη μου αμερικανική εμπειρία παραλίγο να είναι και η τελευταία μου, επειδή ήταν με τους Γουάινστιν και τη Miramax. Πρέπει να σας πω ότι δύο φρικτά πράγματα συνέβησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90: ο πατέρας μου απήχθη και δούλεψα με τους Γουάινστιν. Ξέρω ποιο από τα δύο ήταν χειρότερο… η απαγωγή έβγαζε περισσότερο νόημα, ήξερα τι ήθελαν».Ο ντελ Τόρο αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία του «Λαβύρινθου του Πάνα», μιας ταινίας που συνδύαζε τη σκοτεινή φαντασία με το ιστορικό δράμα, αφηγούμενη την ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού, της Οφηλίας, την οποία υποδύθηκε η Ιβάνα Μπακέρο. Η Οφηλία προσπαθεί να ξεφύγει από τη βαρβαρότητα της Ισπανίας μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, μπαίνοντας σε έναν μυστηριώδη φανταστικό κόσμο γεμάτο μαγικά πλάσματα και τρομακτικά τέρατα.Παρά την επιτυχία της ταινίας, ο ντελ Τόρο εξήγησε στις Κάννες ότι η παραγωγή αντιμετώπισε εμπόδια από την αρχή. «Ήταν πολύ δύσκολο στο στάδιο της προπαραγωγής», είπε. «Κανείς δεν ήθελε να τη χρηματοδοτήσει». Τα προβλήματα συνεχίστηκαν και όταν άρχισαν τα γυρίσματα, όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης.



