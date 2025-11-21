Η Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην Αθήνα
Η ταινία για τη ζωή της Μαρίας Κάλλας θα προβληθεί για πρώτη φορά στις Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, παρουσία της Ιταλίδας σταρ
Με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση» η Μόνικα Μπελούτσι επιστέφει στην Ελλάδα, καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.
Το υβριδικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Δημολίτσα και του Τομ Βολφ δημιουργήθηκε μέσα από το χρονικό της παγκόσμιας περιοδείας του θεατρικού έργου «Maria Callas – Letters and Memoirs», η οποία διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2023.
Η ταινία θα προβληθεί στην Αθήνα για πρώτη φορά, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της Μαρίας Κάλλας, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 8μ.μ στο Θέατρο Παλλάς, παρουσία της Ιταλίδας σταρ. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση του κοινού με τη Μόνικα Μπελούτσι την οποία θα συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.
Το κοινό παρακολουθεί και συγκρίνει δύο διαφορετικές εποχές, τη σημερινή και εκείνη κατά την οποία η Κάλλας έφτασε στο απόγειο της δόξας της, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει και γίνεται μάρτυρας ενός διαλόγου ανάμεσα στη σπουδαία σύγχρονη Ιταλίδα ηθοποιό και τη φωνή που σημάδεψε τον 20ό αιώνα: δύο γυναίκες που, παρά το διαφορετικό τους υπόβαθρο, συναντιούνται εκ των υστέρων χάρη στην αγάπη τους για την τέχνη.
Αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και ταξιδεύοντας στα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης και της Αμερικής (Festival del Cinema di Roma, October 2023, 46o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2023. MoMA, New York, June 2024, San Sebastián International Film Festival, September 2024, Lyon Lumière Festival 2024, Festival international du film de Marrakech 2024) η ταινία που εξερευνά σε βάθος τη ζωή της θρυλικής σοπράνο, με πρωταγωνίστρια τη Μόνικα Μπελούτσι, αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας.
Μια ιδέα που ξεκίνησε από το ντοκουμέντο του Έλληνα κινηματογραφιστή Γιάννη Δημολίτσα στο Ηρώδειο το 2021, επιστρέφει στην Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά, για να ολοκληρώσει θριαμβευτικά τον κύκλο της διεθνούς επιτυχίας αυτής της μεγάλης ταινίας. Ένα ντοκουμέντο που είχε ως αφετηρία την παράσταση «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις» σε παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», με την οποία η Μόνικα Μπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου, χαρίζοντας τρεις βραδιές στο Ηρώδειο το 2021, με την πρωτοφανή ζήτηση των Ελλήνων θεατών να ξεπερνά ότι γνωρίζαμε μέχρι τότε για τα sold out θεάματα.
