Η Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην Αθήνα

Η ταινία θα προβληθεί στην Αθήνα για πρώτη φορά, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της Μαρίας Κάλλας, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 8μ.μ στο Θέατρο Παλλάς, παρουσία της Ιταλίδας σταρ. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση του κοινού με τη Μόνικα Μπελούτσι την οποία θα συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

