Νίκος Ξυλούρης: Δεν μπορούσε να αντέξει τα κυκλώματα, τη δολοπλοκία και το συμφέρον, είπε η κόρη του

Δεν μπορεί ένας τόσο αγνός και αθώος άνθρωπος να συμβιβαστεί, τόνισε η Ρηνιώ Ξυλούρη

Στην καλλιτεχνική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη αναφέρθηκε η κόρη του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να βρίσκεται σε έναν χώρο, όπου κυριαρχούν οι δολοπλοκίες, το ψέμα και το συμφέρον. Η Ρηνιώ Ξυλούρη υπογράμμισε επίσης την αθωότητα και τον αγνότητά του.

Η Ρηνιώ Ξυλούρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου και διευκρίνισε ότι ο αείμνηστος τραγουδιστής δεν θέλησε να συμβιβαστεί με τις επιταγές των «κυκλωμάτων» στη μουσική σκηνή της Αθήνας. «Δεν μπορεί ένας τόσο αγνός και αθώος άνθρωπος να συμβιβαστεί έτσι. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει δολοπλοκία, ψέμα, συμφέρον. Αυτό δεν μπορούσε να αντέξει», ανέφερε.

Όσον αφορά στο πώς βίωσε τη μετάβασή του από την Κρήτη στην πρωτεύουσα, η κόρη του Νίκου Ξυλούρη εξήγησε ότι έκανε προσπάθειες για να βρει την ισορροπία ανάμεσα στο χρόνια ξεγνοιασιάς που είχε ζήσει στο νησί και στις δυσκολίες που συνάντησε στην Αθήνα.

«Στην Αθήνα ο μπαμπάς μου προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στα ξέγνοιαστα χρόνια και στην αυστηρότητα και στις δυσκολίες της Αθήνας. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πίσω από τον τοίχο υπάρχει και κάτι άλλο που δεν είναι αυτό που σου παρουσιάζουν. Δεν μπορεί ένας τόσο αγνός κι αθώος άνθρωπος να συμβιβαστεί έτσι. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει δολοπλοκία, ψέμα, συμφέρον. Αυτό δεν μπορούσε να αντέξει», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο


Μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος της απώλειας, η Ρηνιώ Ξυλούρη υποστήριξε ότι η αγάπη του κόσμου για το πρόσωπό του, κάνει τον πόνο της απουσίας πιο ήπιο. «Έχει μια ιδιαιτερότητα η περίπτωση του πατέρα μου. Απαλύνει ο πόνος, δεν τελειώνει το πένθος. Απαλύνει και από την αγάπη του κόσμου που σε βλέπει και ακούει το όνομά σου και λέει “τι τον είχες;” κι αμέσως ή βάζει τα κλάματα και λέει “να σου πω μια ιστορία; εγώ νανούριζα το παιδί μου με τα τραγούδια του πατέρα σου”», μοιράστηκε η Ρηνιώ Ξυλούρη.

Ο κόσμος, πρόσθεσε, συνεχίζει να έχει μέσα στην καρδιά του τον πατέρα της. Σύμφωνα με εκείνη, η πορεία του αποδεικνύει πως κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν με αγάπη, κατανόηση και συμπόνια.  «Ο κόσμος σήμερα, 2025, τον αντιμετωπίζει με τόση αγάπη βαθιά. Τώρα που ζούμε σε άγριες εποχές, που τα παιδιά μας μεγαλώνουν με σκληρότητα πολύ, και βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει στις καρδιές του κόσμου να τους θυμίζει ότι ζήσαμε με αγάπη, με κατανόηση και συμπόνια», κατέληξε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:00
