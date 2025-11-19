Ξανά γυμνή στην παραλία η Κένταλ Τζένερ: «Εκεί που είμαι προορισμένη να βρίσκομαι»
«Κένταλ!!!» σχολίασε η Κάιλι Τζένερ στην ανάρτηση που έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια like
Η Κένταλ Τζένερ δεν φαίνεται να μπορεί να αφήσει πίσω της την παραλία στην οποία βρέθηκε για τα γενέθλιά της.
Λίγες ημέρες μετά το άλμπουμ της από τα γενέθλιά της στο οποίο πόζαρε γυμνή σε διάφορα καρέ, το νεαρό μοντέλο ξαναχτύπησε στο ίδιο πνεύμα.
Γράφοντας «εκεί που είμαι προορισμένη να βρίσκομαι», το 30χρονο μοντέλο δημοσίευσε νέες γυμνές της φωτογραφίες με φόντο την παραλία.
Το νέο αποκαλυπτικό άλμπουμ συγκέντρωσε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια like με την αδερφή της, Κάιλι Τζένερ να σχολιάζει «Κένταλ!!!»
«Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του, μιλάμε για πολύ ξύλο» - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για τον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο
Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Δείτε βίντεο
«Ο Μαρτίκας έδινε λεφτά στον εντολέα μου για να παίζει» λέει ο δικηγόρος του επιχειρηματία-αρχηγού του κυκλώματος με τους ψευτοεπενδυτές των καζίνο
