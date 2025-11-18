Το χασαποσέρβικο του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Δείτε βίντεο
Ο διάσημος τενίστας και ο γνωστός τραγουδιστής χόρεψαν υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ελεύθερος» σε χριστουγεννιάτικο event

Ιωάννα Μαρίνου
Χασαποσέρβικο χόρεψε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο διάσημος τενίστας έδωσε το «παρών» την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε χριστουγεννιάτικο event του 91 Athens Riviera Members Club, στo οποίo ο γνωστός τραγουδιστής διασκέδασε τους παρευρισκόμενους με τις επιτυχίες του.

Ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το γνωστό του κομμάτι «Ελεύθερος», εκείνος και ο Τζόκοβιτς χόρεψαν μαζί, με τη στιγμή να καταγράφεται.

Δείτε το βίντεο


Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνέχισε να διασκεδάζει, χορεύοντας και με τη σύζυγό του, Γιελένα Ρίστιτς.

Όπως φάνηκε σε βίντεο από τη βραδιά, το ζευγάρι λικνίσθηκε στους ρυθμούς ενός κομματιού του Σέρβου τραγουδιστή, Σίναν Σάκιτς.

Ο χορός του Νόβακ Τζόκοβιτς με τη σύζυγό του

