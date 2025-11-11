Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγυρίζει τον 101ο τίτλο του στην Ακρόπολη με... σκυλιά Δαλματίας
Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγυρίζει τον 101ο τίτλο του στην Ακρόπολη με... σκυλιά Δαλματίας

Ο Σέρβος τενίστας, μετά τη νίκη του στο 250άρι τουρνουά Hellenic Championship, φωτογραφήθηκε με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης και πρόσθεσε με χιούμορ σκυλιά Δαλματίας στη φωτογραφία του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγυρίζει τον 101ο τίτλο του στην Ακρόπολη με... σκυλιά Δαλματίας
Με ένα ιδιαίτερο τρόπο θέλησε να γιορτάσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς την 101η νίκη του, δύο μέρες μετά το θρίαμβό του στο 250αρι τουρνουά Hellenic Championship.

Ο Σέρβος τενίστας πήρε το τρόπαιό του, επισκέφθηκε την Ακρόπολη, όπου φωτογραφήθηκε με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης, προσθέτοντας μάλιστα με χιούμορ σκυλιά Δαλματίας στη φωτογραφία, έναν ευρηματικό τρόπο να γιορτάσει τους 101 τίτλους που έχει πλέον στο ενεργητικό του.

Στη δεύτερη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει πίσω του το Ηρώδειο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγυρίζει τον 101ο τίτλο του στην Ακρόπολη με... σκυλιά Δαλματίας
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγυρίζει τον 101ο τίτλο του στην Ακρόπολη με... σκυλιά Δαλματίας




