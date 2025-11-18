Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια
Το reunion της σειράς έπειτα από 20 χρόνια θα έχει σημαντικές απουσίες
Η επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του «Παρά Πέντε» είκοσι χρόνια μετά, με ένα επετειακό επεισόδιο, συνοδεύεται από μια γλυκόπικρη αίσθηση. Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί τους αγαπημένους του ήρωες στη μικρή οθόνη, οι απουσίες όμως θα είναι αισθητές, καθώς αρκετοί ηθοποιοί, τόσο από το βασικό καστ όσο και από τις guest εμφανίσεις, δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.
Εννέα σπουδαίοι ηθοποιοί που άφησαν το στίγμα τους στο «Παρά Πέντε» με τη συμμετοχή τους, πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους τηλεθεατές που τους αγάπησαν μέσα από τη δημοφιλή σειρά.
Πόπη Χριστοδούλου (13 Αυγούστου 2025)
Η Πόπη Χριστοδούλου που είχε διπλό ρόλο στη σειρά, παίζοντας τις υπηρέτριες της Ντάλιας, Μάρθα και Ρίτσα, έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στις 13 Αυγούστου 2025.
Γεράσιμος Μιχελής (Ιούλιος 2025)
Ο «κακός» της σειράς, ο Γεράσιμος Μιχελής, πέθανε στις 15 Ιουλίου του 2025 χάνοντας τη μάχη που έδινε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS).
Γιώργος Κοτανίδης (Ιανουάριος 2020)
Ο Γιώργος Κοτανίδης που υποδύθηκε επίσης έναν από τους «κακούς του σίριαλ», έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2020 στα 74 του χρόνια, μετά από επιπλοκές σε επέμβαση ρουτίνας.
Πάνος Χατζηκουτσέλης (Μάρτιος 2020)
Ο ηθοποιός Πάνος Χατζηκουτσέλης έπαιξε έναν μικρό ρόλο στη σειρά και πέθανε τον Μάρτιο του 2020 από ανακοπή καρδιάς.
Βαγγέλης Πλοιός (Φεβρουάριος 2020)
Ο Βαγγέλης Πλοιός είχε κάνει ένα πέρασμα από το «Παρά Πέντε» υποδυόμενος τον πατέρα ενός εκ των δολοφόνων. Έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2020 σε ηλικία 83 ετών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.
Γιώργος Χαδίνης (Σεπτέμβριος 2020)
Ο ηθοποιός που έπαιξε τον αυστηρό καθηγητή του Σπύρου, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2020. Είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του από τον γιο του.
Βασίλης Τσάγκλος (Φεβρουάριος 2017)
Ο αγαπημένος παππούς του «Παρά Πέντε», Βασίλης Τσάγκλος, είχε παίξει σε μερικά επεισόδια του σίριαλ. Τον Φεβρουάριο του 2017 άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από ασθένεια που αντιμετώπιζε.
Ειρήνη Κουμαριανού (Ιανουάριος 2013)
Η Ειρήνη Κουμαριανού που ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία τη γιαγιά του Σπύρου στη σειρά, έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου του 2013, μετά από καρδιολογικά προβλήματα.
Βίκυ Βανίτα (2007)
Η Βίκυ Βανίτα έπαιξε την οικιακή βοηθό του Καστέλλη και απεβίωσε το 2007, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.
Εννέα σπουδαίοι ηθοποιοί που άφησαν το στίγμα τους στο «Παρά Πέντε» με τη συμμετοχή τους, πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους τηλεθεατές που τους αγάπησαν μέσα από τη δημοφιλή σειρά.
Πόπη Χριστοδούλου (13 Αυγούστου 2025)
Η Πόπη Χριστοδούλου που είχε διπλό ρόλο στη σειρά, παίζοντας τις υπηρέτριες της Ντάλιας, Μάρθα και Ρίτσα, έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στις 13 Αυγούστου 2025.
Γεράσιμος Μιχελής (Ιούλιος 2025)
Ο «κακός» της σειράς, ο Γεράσιμος Μιχελής, πέθανε στις 15 Ιουλίου του 2025 χάνοντας τη μάχη που έδινε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS).
Γιώργος Κοτανίδης (Ιανουάριος 2020)
Ο Γιώργος Κοτανίδης που υποδύθηκε επίσης έναν από τους «κακούς του σίριαλ», έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2020 στα 74 του χρόνια, μετά από επιπλοκές σε επέμβαση ρουτίνας.
Πάνος Χατζηκουτσέλης (Μάρτιος 2020)
Ο ηθοποιός Πάνος Χατζηκουτσέλης έπαιξε έναν μικρό ρόλο στη σειρά και πέθανε τον Μάρτιο του 2020 από ανακοπή καρδιάς.
Βαγγέλης Πλοιός (Φεβρουάριος 2020)
Ο Βαγγέλης Πλοιός είχε κάνει ένα πέρασμα από το «Παρά Πέντε» υποδυόμενος τον πατέρα ενός εκ των δολοφόνων. Έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2020 σε ηλικία 83 ετών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.
Γιώργος Χαδίνης (Σεπτέμβριος 2020)
Ο ηθοποιός που έπαιξε τον αυστηρό καθηγητή του Σπύρου, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2020. Είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του από τον γιο του.
Βασίλης Τσάγκλος (Φεβρουάριος 2017)
Ο αγαπημένος παππούς του «Παρά Πέντε», Βασίλης Τσάγκλος, είχε παίξει σε μερικά επεισόδια του σίριαλ. Τον Φεβρουάριο του 2017 άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από ασθένεια που αντιμετώπιζε.
Ειρήνη Κουμαριανού (Ιανουάριος 2013)
Η Ειρήνη Κουμαριανού που ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία τη γιαγιά του Σπύρου στη σειρά, έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου του 2013, μετά από καρδιολογικά προβλήματα.
Βίκυ Βανίτα (2007)
Η Βίκυ Βανίτα έπαιξε την οικιακή βοηθό του Καστέλλη και απεβίωσε το 2007, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα