Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια
Στο παρά πέντε Παρά Πέντε ηθοποιοί

Το reunion της σειράς έπειτα από 20 χρόνια θα έχει σημαντικές απουσίες

Ελένη Μήτση
Η επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του «Παρά Πέντε» είκοσι χρόνια μετά, με ένα επετειακό επεισόδιο, συνοδεύεται από μια γλυκόπικρη αίσθηση. Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί τους αγαπημένους του ήρωες στη μικρή οθόνη, οι απουσίες όμως θα είναι αισθητές, καθώς αρκετοί ηθοποιοί, τόσο από το βασικό καστ όσο και από τις guest εμφανίσεις, δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Εννέα σπουδαίοι ηθοποιοί που άφησαν το στίγμα τους στο «Παρά Πέντε» με τη συμμετοχή τους, πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή,  σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους τηλεθεατές που τους αγάπησαν μέσα από τη δημοφιλή σειρά.

Πόπη Χριστοδούλου (13 Αυγούστου 2025)

Η Πόπη Χριστοδούλου που είχε διπλό ρόλο στη σειρά, παίζοντας τις υπηρέτριες της Ντάλιας, Μάρθα και Ρίτσα, έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στις 13 Αυγούστου 2025.
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια

Γεράσιμος Μιχελής (Ιούλιος 2025)

Ο «κακός» της σειράς, ο Γεράσιμος Μιχελής, πέθανε στις 15 Ιουλίου του 2025 χάνοντας τη μάχη που έδινε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS).
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια

Γιώργος Κοτανίδης (Ιανουάριος 2020)

Ο Γιώργος Κοτανίδης που υποδύθηκε επίσης έναν από τους «κακούς του σίριαλ», έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2020 στα 74 του χρόνια, μετά από επιπλοκές σε επέμβαση ρουτίνας.
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια

Πάνος Χατζηκουτσέλης (Μάρτιος 2020)

Ο ηθοποιός Πάνος Χατζηκουτσέλης έπαιξε έναν μικρό ρόλο στη σειρά και πέθανε τον Μάρτιο του 2020 από ανακοπή καρδιάς.
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια

Βαγγέλης Πλοιός (Φεβρουάριος 2020)

Ο Βαγγέλης Πλοιός είχε κάνει ένα πέρασμα από το «Παρά Πέντε» υποδυόμενος τον πατέρα ενός εκ των δολοφόνων. Έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2020 σε ηλικία 83 ετών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια

Γιώργος Χαδίνης (Σεπτέμβριος 2020)

Ο ηθοποιός που έπαιξε τον αυστηρό καθηγητή του Σπύρου, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2020. Είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του από τον γιο του.
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια

Βασίλης Τσάγκλος (Φεβρουάριος 2017)

Ο αγαπημένος παππούς του «Παρά Πέντε», Βασίλης Τσάγκλος, είχε παίξει σε μερικά επεισόδια του σίριαλ. Τον Φεβρουάριο του 2017 άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από ασθένεια που αντιμετώπιζε.
tsaglos__1_

Ειρήνη Κουμαριανού (Ιανουάριος 2013)

Η Ειρήνη Κουμαριανού που ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία τη γιαγιά του Σπύρου στη σειρά, έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου του 2013, μετά από καρδιολογικά προβλήματα.
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια

Βίκυ Βανίτα (2007)

Η Βίκυ Βανίτα έπαιξε την οικιακή βοηθό του Καστέλλη και απεβίωσε το 2007, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια

