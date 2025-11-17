Στο Παρά Πέντε: Το backstage βίντεο από τα γυρίσματα της σειράς
Στο Παρά Πέντε: Το backstage βίντεο από τα γυρίσματα της σειράς
Η διάσημη κωμική σειρά ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη
Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του προβολή, το «Παρά Πέντε» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με ένα reunion. Η εμβληματική σειρά, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση και δημιούργησε φανατικό κοινό, ετοιμάζεται για μια τηλεοπτική βραδιά που θα συνδυάζει αναφορές σε θρυλικές στιγμές και νέες αφηγήσεις για τους πέντε ήρωες, αλλά και για πολλούς ακόμη χαρακτήρες.
Στην ειδική αυτή τηλεοπτική βραδιά δεν θα εμφανιστούν μόνο η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος, αλλά και πολλοί ακόμη ηθοποιοί που άφησαν το στίγμα τους στην κωμική σειρά. Το Mega δημοσίευσε και ένα πρώτο backstage βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο YouTube, δίνοντας μία μικρή γεύση στους τηλεθεατές από την ατμόσφαιρα των γυρισμάτων και το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί κατά την προετοιμασία, με τίτλο «Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά».
Οι πρωταγωνιστές, αλλά και συντελεστές που σημάδεψαν με την παρουσία τους την πορεία της κωμωδίας, συναντήθηκαν και πάλι, ενώ στο κλιπ φαίνονται να συνομιλούν μεταξύ τους, να κάνουν δηλώσεις στις κάμερες και να φωτογραφίζονται.
Δείτε το βίντεο
Σε δήλωση που είχε κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης για τη σειρά, ανέφερε: «Η σειρά άλλαξε τις ζωές πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σε αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και πιστεύω πως επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω σας».
