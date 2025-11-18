Η Κλερ Ντέινς είπε ότι ένιωσε ντροπή όταν έμεινε έγκυος στα 44: Δεν πίστευα ότι ήταν δυνατόν να συμβεί
Η Κλερ Ντέινς είπε ότι ένιωσε ντροπή όταν έμεινε έγκυος στα 44: Δεν πίστευα ότι ήταν δυνατόν να συμβεί
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της έχουν αποκτήσει δύο γιους και μία κόρη
Την αντίδραση και τα συναισθήματά της όταν σε ηλικία 44 ετών έμαθε ότι είναι έγκυος για τρίτη φορά, περιέγραψε η Κλερ Ντέινς, εξηγώντας ότι ένιωσε «ντροπή».
Η 46χρονη ηθοποιός μίλησε στο podcast «Smartless» τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και αναφέρθηκε στη συναισθηματικά δύσκολη εμπειρία του να μείνει έγκυος μετά τα 40. Η Ντέινς έχει τρία παιδιά με τον σύζυγό της, Χιου Ντάνσι: τον 12χρονο Σάιρους, τον 7χρονο Ρόουαν και μια κόρη 2 ετών.
«Ήμουν τόσο μεγάλη όταν συνέβη αυτό. Ήμουν 44», είπε η ηθοποιός, παραδεχόμενη ότι «δεν πίστευε πως ήταν δυνατόν» να μείνει έγκυος σε αυτή την ηλικία. Αρχικά, ένιωσε αμηχανία όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος. Επίσης, εκείνη και ο σύζυγός της, όπως αποκάλυψε, δεν προσπαθούσαν να αποκτήσουν άλλο παιδί. «Δεν είχα προβλέψει καθόλου κάτι τέτοιο. Και ήταν περίεργο. Ξαφνικά, ένιωσα μια ντροπή», είπε.
Επειδή η Κλερ Ντέινς είχε αποκτήσει ήδη δύο αγόρια, περίμενε ότι και στην τρίτη εγκυμοσύνη θα έκανε ξανά γιο. Όπως ανέφερε, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όταν ενημερώθηκε ότι θα αποκτούσε κόρη. «Στάθηκα πραγματικά, πραγματικά τυχερή. Η γυναικολόγος μου έλεγε “ξέρεις ότι θα κάνεις πάλι αγόρι”. Αλλά όχι», είπε, προσθέτοντας ότι «θα ήταν ενθουσιασμένη» και με ακόμη ένα αγόρι, αλλά τελικά είναι «ακόμα πιο ενθουσιασμένη» που ήρθε ένα κορίτσι στην οικογένειά τους.
Η Ντέινς και ο Ντάνσι γνωρίστηκαν το 2006 ενώ συμπρωταγωνιστούσαν ως ζευγάρι στην ταινία «Evening». Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2009.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 46χρονη ηθοποιός μίλησε στο podcast «Smartless» τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και αναφέρθηκε στη συναισθηματικά δύσκολη εμπειρία του να μείνει έγκυος μετά τα 40. Η Ντέινς έχει τρία παιδιά με τον σύζυγό της, Χιου Ντάνσι: τον 12χρονο Σάιρους, τον 7χρονο Ρόουαν και μια κόρη 2 ετών.
«Ήμουν τόσο μεγάλη όταν συνέβη αυτό. Ήμουν 44», είπε η ηθοποιός, παραδεχόμενη ότι «δεν πίστευε πως ήταν δυνατόν» να μείνει έγκυος σε αυτή την ηλικία. Αρχικά, ένιωσε αμηχανία όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος. Επίσης, εκείνη και ο σύζυγός της, όπως αποκάλυψε, δεν προσπαθούσαν να αποκτήσουν άλλο παιδί. «Δεν είχα προβλέψει καθόλου κάτι τέτοιο. Και ήταν περίεργο. Ξαφνικά, ένιωσα μια ντροπή», είπε.
Claire Danes Admits She Felt 'Shame' After Getting Pregnant at 44: 'Didn't Think It Was Possible' https://t.co/VXkSeH4xZq— People (@people) November 17, 2025
Επειδή η Κλερ Ντέινς είχε αποκτήσει ήδη δύο αγόρια, περίμενε ότι και στην τρίτη εγκυμοσύνη θα έκανε ξανά γιο. Όπως ανέφερε, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όταν ενημερώθηκε ότι θα αποκτούσε κόρη. «Στάθηκα πραγματικά, πραγματικά τυχερή. Η γυναικολόγος μου έλεγε “ξέρεις ότι θα κάνεις πάλι αγόρι”. Αλλά όχι», είπε, προσθέτοντας ότι «θα ήταν ενθουσιασμένη» και με ακόμη ένα αγόρι, αλλά τελικά είναι «ακόμα πιο ενθουσιασμένη» που ήρθε ένα κορίτσι στην οικογένειά τους.
Η Ντέινς και ο Ντάνσι γνωρίστηκαν το 2006 ενώ συμπρωταγωνιστούσαν ως ζευγάρι στην ταινία «Evening». Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2009.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα