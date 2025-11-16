Η Μις Ισραήλ δέχεται απειλές θανάτου για το βλέμμα της προς τη Μις Παλαιστίνη - «Το βίντεο είναι παραποιημένο», λέει η Σιράζ
Η Μελάνι Σιράζ καταγγέλλει αντισημιτικές επιθέσεις μετά το viral βίντεο του Miss Universe - Σύμφωνα με άλλες λήψεις από τη σκηνή, η Μις Ισραήλ στεκόταν αρκετά πιο πίσω από τη Μις Παλαιστίνη
Η 27χρονη Σιράζ, η οποία συμμετέχει στον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς, δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι «Δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης». «Είχα βιώσει αντισημιτισμό και στο παρελθόν, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο».
Miss Israel getting death threats after being accused of giving Miss Palestine the side-eye on Miss Universe stage https://t.co/6llG7Dpd0O pic.twitter.com/nX0EZAlzme— New York Post (@nypost) November 15, 2025
Το επίμαχο βίντεο, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια τελετής πριν τον τελικό στην Ταϊλάνδη και αναρτήθηκε στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Μις Παλαιστίνης, φέρεται να δείχνει τη Σιράζ να κοιτάζει επικριτικά τη διαγωνιζόμενη από την Παλαιστίνη. Η Σιράζ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το βίντεο είναι παραποιημένο και πως έχει υποστεί «παραπλανητικό μοντάζ». Όπως ανέφερε, «οι εικόνες είναι επεξεργασμένες ή ελλιπείς» και στόχο έχουν να τη δυσφημίσουν.
Σύμφωνα με άλλες λήψεις από τη σκηνή, η Μις Ισραήλ στεκόταν αρκετά πιο πίσω από τη Μις Παλαιστίνη, γεγονός που καθιστά σαφές ότι το υποτιθέμενο βλέμμα δεν απευθυνόταν σε εκείνη. «Κατάλαβα ότι ο φωτογράφος είχε εστιάσει πάνω της – κι επομένως κι επάνω μου, επειδή στεκόμουν ακριβώς πίσω της», εξήγησε.
When a beauty crown becomes a target: Melanie Shiraz, representing Israel, now under death & sexual-assault threats after social-media outrage over a doctored footage and a supposed “side-eye” at “Miss Palestine.”— Adam Milstein (@AdamMilstein) November 15, 2025
pic.twitter.com/06unfH35EO
Το βίντεο συνοδευόταν από το τραγούδι «Unstoppable» της Sia και σχολιαζόταν με φράσεις όπως «Το Ισραήλ κοιτάζει τη πραγματική βασίλισσα» και «Τι συμβαίνει με το κορίτσι στο πίσω μέρος;», εντείνοντας τη διαδικτυακή στοχοποίηση της Σιράζ.
Free miss palestine from Israeli energy ✋🧿 🧙 pic.twitter.com/dngl2EbSqG— Rima Hassan (@RimaHas) November 9, 2025
Η υπόθεση πήρε διεθνείς διαστάσεις όταν η Μπέλα Χαντίντ, γνωστή για τις φιλοπαλαιστινιακές της θέσεις, αναδημοσίευσε το βίντεο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω διάδοσή του. «Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για να με παρουσιάσει αρνητικά και να δημιουργήσει ένα αφήγημα ζήλιας», δήλωσε η Σιράζ.
Ο πρώην εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Έιλον Λέβι, υπερασπίστηκε τη διαγωνιζόμενη, τονίζοντας ότι «οι δύο γυναίκες δεν στέκονταν καν δίπλα» και πως «το βίντεο έχει μονταριστεί για να δυσφημίσει το Ισραήλ και να δημιουργήσει εντυπώσεις».
No, Miss Israel Melanie Shiraz didn’t shoot Miss Palestine an evil side-eye.— Eylon Levy (@EylonALevy) November 14, 2025
⚠️THE VIDEO IS FAKE⚠️
➡️ RT to stop people falling for the hoax! pic.twitter.com/d0NbLRuQBZ
