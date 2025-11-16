Η Μις Ισραήλ δέχεται απειλές θανάτου για το βλέμμα της προς τη Μις Παλαιστίνη - «Το βίντεο είναι παραποιημένο», λέει η Σιράζ
Η Μις Ισραήλ δέχεται απειλές θανάτου για το βλέμμα της προς τη Μις Παλαιστίνη - «Το βίντεο είναι παραποιημένο», λέει η Σιράζ

Η Μελάνι Σιράζ καταγγέλλει αντισημιτικές επιθέσεις μετά το viral βίντεο του Miss Universe -  Σύμφωνα με άλλες λήψεις από τη σκηνή, η Μις Ισραήλ στεκόταν αρκετά πιο πίσω από τη Μις Παλαιστίνη

Η Μις Ισραήλ δέχεται απειλές θανάτου για το βλέμμα της προς τη Μις Παλαιστίνη - «Το βίντεο είναι παραποιημένο», λέει η Σιράζ
Η Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, αποκάλυψε ότι δέχεται απειλές θανάτου μετά το βίντεο στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe στην Ταϊλάνδη, το οποίο φέρεται να την δείχνει να ρίχνει μια άγρια ματιά προς τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ.

Η 27χρονη Σιράζ, η οποία συμμετέχει στον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς, δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι «Δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης». «Είχα βιώσει αντισημιτισμό και στο παρελθόν, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο».



Το επίμαχο βίντεο, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια τελετής πριν τον τελικό στην Ταϊλάνδη και αναρτήθηκε στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Μις Παλαιστίνης, φέρεται να δείχνει τη Σιράζ να κοιτάζει επικριτικά τη διαγωνιζόμενη από την Παλαιστίνη. Η Σιράζ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το βίντεο είναι παραποιημένο και πως έχει υποστεί «παραπλανητικό μοντάζ». Όπως ανέφερε, «οι εικόνες είναι επεξεργασμένες ή ελλιπείς» και στόχο έχουν να τη δυσφημίσουν.




Σύμφωνα με άλλες λήψεις από τη σκηνή, η Μις Ισραήλ στεκόταν αρκετά πιο πίσω από τη Μις Παλαιστίνη, γεγονός που καθιστά σαφές ότι το υποτιθέμενο βλέμμα δεν απευθυνόταν σε εκείνη. «Κατάλαβα ότι ο φωτογράφος είχε εστιάσει πάνω της – κι επομένως κι επάνω μου, επειδή στεκόμουν ακριβώς πίσω της», εξήγησε.




Το βίντεο συνοδευόταν από το τραγούδι «Unstoppable» της Sia και σχολιαζόταν με φράσεις όπως «Το Ισραήλ κοιτάζει τη πραγματική βασίλισσα» και «Τι συμβαίνει με το κορίτσι στο πίσω μέρος;», εντείνοντας τη διαδικτυακή στοχοποίηση της Σιράζ.



Η υπόθεση πήρε διεθνείς διαστάσεις όταν η Μπέλα Χαντίντ, γνωστή για τις φιλοπαλαιστινιακές της θέσεις, αναδημοσίευσε το βίντεο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω διάδοσή του. «Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για να με παρουσιάσει αρνητικά και να δημιουργήσει ένα αφήγημα ζήλιας», δήλωσε η Σιράζ.

Η Μις Ισραήλ δέχεται απειλές θανάτου για το βλέμμα της προς τη Μις Παλαιστίνη - «Το βίντεο είναι παραποιημένο», λέει η Σιράζ


Ο πρώην εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Έιλον Λέβι, υπερασπίστηκε τη διαγωνιζόμενη, τονίζοντας ότι «οι δύο γυναίκες δεν στέκονταν καν δίπλα» και πως «το βίντεο έχει μονταριστεί για να δυσφημίσει το Ισραήλ και να δημιουργήσει εντυπώσεις».






