Στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος έβαλαν τη Μις Ισραήλ να κάτσει δίπλα στη Μις Παλαιστίνη - Το βλέμμα που προκάλεσε αντιδράσεις
Στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος έβαλαν τη Μις Ισραήλ να κάτσει δίπλα στη Μις Παλαιστίνη - Το βλέμμα που προκάλεσε αντιδράσεις
Ένα στιγμιότυπο λίγων δευτερολέπτων προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στα social media – Η απάντηση της εκπροσώπου του Ισραήλ ότι κοίταξε εχθρικά τη Μις Παλαιστίνη
Ένα βίντεο από εκδήλωση του διαγωνισμού «Μις Υφήλιος» στην Ταϊλάνδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δείχνει τη Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, να κοιτάει απαξιωτικά και εχθρικά τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, τη στιγμή που στέκονται δίπλα δίπλα στη σκηνή.
Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, σε μία από τις επίσημες εκδηλώσεις πριν από τον μεγάλο τελικό των καλλιστείων. Το σύντομο απόσπασμα, που αναρτήθηκε στο TikTok και έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, παρουσιάζει τη Σιράζ να ρίχνει –κατά ορισμένους– ένα «παγωμένο βλέμμα» προς την Αγιούμπ, ενώ η Μις Κουρασάο στο φόντο χαμογελά ανυποψίαστη.
Δείτε το βίντεο
Το βίντεο πυροδότησε πλήθος σχολίων, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι η Ισραηλινή καλλονή κοίταξε «εχθρικά» και «απαξιωτικά» τη Μις Παλαιστίνη, ενώ άλλοι θεώρησαν πως το στιγμιότυπο έχει παρερμηνευτεί πλήρως. «Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος στο TikTok, ενώ άλλοι αντέδρασαν με ειρωνικά σχόλια για το ποια από τις δύο είναι «πιο όμορφη» ή «πιο αληθινή».
Η Μελάνι Σιράζ, που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον τελικό της 21ης Νοεμβρίου, απάντησε άμεσα στις επικρίσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία αρνητική πρόθεση. Όπως δήλωσε σύμφωνα με το Times of Israel: «Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή. Το να προσθέτεις δραματικό λόγο σε συνηθισμένες στιγμές, ειδικά όταν αυτό παραποιεί την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη».
Η Σιράζ, η οποία στέφθηκε Μις Ισραήλ τον περασμένο Ιούλιο σε διαγωνισμό στο Μαϊάμι, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων λόγω της εκπροσώπησης του Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση. Από την άλλη, η Ναντίν Αγιούμπ αποτελεί την πρώτη Μις Παλαιστίνη που λαμβάνει μέρος στον θεσμό, έχοντας διακριθεί στο Miss Earth 2022 στις Φιλιππίνες, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.
Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, σε μία από τις επίσημες εκδηλώσεις πριν από τον μεγάλο τελικό των καλλιστείων. Το σύντομο απόσπασμα, που αναρτήθηκε στο TikTok και έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, παρουσιάζει τη Σιράζ να ρίχνει –κατά ορισμένους– ένα «παγωμένο βλέμμα» προς την Αγιούμπ, ενώ η Μις Κουρασάο στο φόντο χαμογελά ανυποψίαστη.
Δείτε το βίντεο
Miss Palestine is beautiful and natural, while Miss Israel, like her country, is very fake. pic.twitter.com/odAb1cSDtq— Irlandarra (@aldamu_jo) November 10, 2025
Η Μελάνι Σιράζ, που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον τελικό της 21ης Νοεμβρίου, απάντησε άμεσα στις επικρίσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία αρνητική πρόθεση. Όπως δήλωσε σύμφωνα με το Times of Israel: «Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή. Το να προσθέτεις δραματικό λόγο σε συνηθισμένες στιγμές, ειδικά όταν αυτό παραποιεί την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη».
Η Σιράζ, η οποία στέφθηκε Μις Ισραήλ τον περασμένο Ιούλιο σε διαγωνισμό στο Μαϊάμι, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων λόγω της εκπροσώπησης του Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση. Από την άλλη, η Ναντίν Αγιούμπ αποτελεί την πρώτη Μις Παλαιστίνη που λαμβάνει μέρος στον θεσμό, έχοντας διακριθεί στο Miss Earth 2022 στις Φιλιππίνες, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.
Ειδήσεις σήμερα:
Αγκαλιά έπεσαν ο 3χρονος και ο 25χρονος από τη μάντρα στην Αχαΐα - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Πώς στήθηκε η απάτη με τα πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ: Οι εταιρείες-βιτρίνες και τα ψευδή τιμολόγια «margin scheme»
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Αγκαλιά έπεσαν ο 3χρονος και ο 25χρονος από τη μάντρα στην Αχαΐα - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Πώς στήθηκε η απάτη με τα πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ: Οι εταιρείες-βιτρίνες και τα ψευδή τιμολόγια «margin scheme»
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα