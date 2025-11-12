Η Κλόε Καρντάσιαν εξήγησε πώς η Κάιλι Τζένερ τη βοήθησε να ξεπεράσει την απιστία του Τρίσταν Τόμπσον
Η Κλόε Καρντάσιαν εξήγησε πώς η Κάιλι Τζένερ τη βοήθησε να ξεπεράσει την απιστία του Τρίσταν Τόμπσον
Η τηλεπερσόνα είχε μάθει ότι ο πρώην σύντροφός της την είχε απατήσει και πάλι, ενώ περίμεναν το δεύτερο παιδί τους
Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι η αδελφή της, Κάιλι Τζένερ, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που κατάφερε να ξεπεράσει το σκάνδαλο με την απιστία του πρώην συντρόφου της και πατέρα των παιδιών της, Τρίσταν Τόμπσον.
Στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του podcast της, «Khloé in Wonder Land», η τηλεπερσόνα φιλοξένησε τη μικρότερη αδερφή της και αναφέρθηκε στο τρόπο με τον οποίο τη βοήθησε να αφήσει πίσω της τον πόνο που της προκάλεσε η προδοσία του μπασκετμπολίστα.
Ενώ συζητούσαν για την περίοδο που ήταν και οι δύο έγκυες, το 2018 -η Καρντάσιαν με την κόρη της, την Τρου, και η Τζένερ με την κόρη της, τη Στόρμι- η 42χρονη τηλεπερσόνα σημείωσε ότι η αδερφή της, της έδωσε δύναμη, όταν έμαθε ότι ο Τρίσταν Τόμπσον, είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα, ενώ η παρένθετη μητέρα κυοφορούσε τον γιο τους, τον τριών ετών σήμερα Τέιτουμ.
«Και η Κάιλι είναι πραγματικά ένας από τους βασικούς λόγους που ένιωσα τόσο ασφαλής και άνετη έχοντας τον Τέιτουμ», εξομολογήθηκε η Καρντάσιαν. «Γιατί η Κάιλι έλεγε, “Έλα! Ο Έιρ (γιος της Κάιλι Τζένερ και του Τράββις Σκοτ) είναι έξι μήνες μεγαλύτερος από τον Τέιτουμ”. Και όταν εγώ έκλαιγα και έλεγα, “Γιατί συμβαίνει αυτό; Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει δεύτερη φορά!”».
Εξηγώντας πώς η αδερφή της τη βοήθησε να προχωρήσει στη ζωή της, η Κλόε Καρντάσιαν ανέφερε: «Κι εσύ έλεγες, “Ο Θεός δεν κάνει λάθη, και αυτό ήταν γραφτό να γίνει. Και τώρα οι γιοι μας θα μεγαλώσουν μαζί. Και έχουμε την Στόρμι και την Τρου, και τώρα έχουμε τον Τέιτουμ και τον Έιρ”. Και είχες απόλυτο δίκιο!».
«Ε, ποιος θα μπορούσε να το σχεδιάσει καλύτερα;» ρώτησε στη συνέχεια η Τζένερ, με την Κλόε Καρντάσιαν να απαντά: «Ο Θεός! Αυτό είναι. Είναι τρελό. Πραγματικά, είναι τρελό».
Η είδηση ότι ο Τόμπσον απάτησε την Καρντάσιαν για πρώτη φορά βγήκε λίγες μόλις ημέρες πριν εκείνη γεννήσει την κόρη τους, την Τρου. Το ζευγάρι έκανε προσπάθειες για να είναι και πάλι μαζί τα επόμενα χρόνια, αλλά χώρισαν ξανά, όταν έγινε γνωστό ότι ο Τόμπσον περίμενε παιδί με άλλη γυναίκα το 2021. Επτά μήνες αργότερα, η Καρντάσιαν ανακοίνωσε ότι εκείνη και ο Τόμπσον υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
«Τη δεύτερη φορά ο κόσμος δεν ήξερε ακόμα ότι θα αποκτούσα τον Τέιτουμ», είχε πει η Κλόε Καρντάσιαν στο podcast του «On Purpose» τον περασμένο Μάιο. «Αλλά ένιωθα τόση ντροπή που συνέβαινε ξανά», είχε μοιραστεί.
«Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει επίσης να είναι υπομονετικοί με τον εαυτό τους. Αν δεν νιώθεις υπεύθυνος για κάποιες από τις πράξεις που κάνεις ή για ό,τι σου κάνει κάποιος άλλος, είναι εντάξει. Θα υπάρξει μια μέρα που θα ξυπνήσεις — και άκου, αν έβλεπα εμένα όταν ήμουν στα 20 μου, θα έκρινα κι εγώ εκείνο το άτομο και θα έλεγα, “Είναι τόσο χαζή. Θα ξανασυμβεί”. Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους για την κρίση τους», είχε καταλήξει.
Στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του podcast της, «Khloé in Wonder Land», η τηλεπερσόνα φιλοξένησε τη μικρότερη αδερφή της και αναφέρθηκε στο τρόπο με τον οποίο τη βοήθησε να αφήσει πίσω της τον πόνο που της προκάλεσε η προδοσία του μπασκετμπολίστα.
Ενώ συζητούσαν για την περίοδο που ήταν και οι δύο έγκυες, το 2018 -η Καρντάσιαν με την κόρη της, την Τρου, και η Τζένερ με την κόρη της, τη Στόρμι- η 42χρονη τηλεπερσόνα σημείωσε ότι η αδερφή της, της έδωσε δύναμη, όταν έμαθε ότι ο Τρίσταν Τόμπσον, είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα, ενώ η παρένθετη μητέρα κυοφορούσε τον γιο τους, τον τριών ετών σήμερα Τέιτουμ.
«Και η Κάιλι είναι πραγματικά ένας από τους βασικούς λόγους που ένιωσα τόσο ασφαλής και άνετη έχοντας τον Τέιτουμ», εξομολογήθηκε η Καρντάσιαν. «Γιατί η Κάιλι έλεγε, “Έλα! Ο Έιρ (γιος της Κάιλι Τζένερ και του Τράββις Σκοτ) είναι έξι μήνες μεγαλύτερος από τον Τέιτουμ”. Και όταν εγώ έκλαιγα και έλεγα, “Γιατί συμβαίνει αυτό; Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει δεύτερη φορά!”».
Khloé Kardashian Says Kylie Jenner Having Son Aire Was One of the 'Main Reasons' She Was Able to Get Through Cheating Scandal https://t.co/KXw84E7NQ4— People (@people) November 12, 2025
«Ε, ποιος θα μπορούσε να το σχεδιάσει καλύτερα;» ρώτησε στη συνέχεια η Τζένερ, με την Κλόε Καρντάσιαν να απαντά: «Ο Θεός! Αυτό είναι. Είναι τρελό. Πραγματικά, είναι τρελό».
Η είδηση ότι ο Τόμπσον απάτησε την Καρντάσιαν για πρώτη φορά βγήκε λίγες μόλις ημέρες πριν εκείνη γεννήσει την κόρη τους, την Τρου. Το ζευγάρι έκανε προσπάθειες για να είναι και πάλι μαζί τα επόμενα χρόνια, αλλά χώρισαν ξανά, όταν έγινε γνωστό ότι ο Τόμπσον περίμενε παιδί με άλλη γυναίκα το 2021. Επτά μήνες αργότερα, η Καρντάσιαν ανακοίνωσε ότι εκείνη και ο Τόμπσον υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
«Τη δεύτερη φορά ο κόσμος δεν ήξερε ακόμα ότι θα αποκτούσα τον Τέιτουμ», είχε πει η Κλόε Καρντάσιαν στο podcast του «On Purpose» τον περασμένο Μάιο. «Αλλά ένιωθα τόση ντροπή που συνέβαινε ξανά», είχε μοιραστεί.
«Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει επίσης να είναι υπομονετικοί με τον εαυτό τους. Αν δεν νιώθεις υπεύθυνος για κάποιες από τις πράξεις που κάνεις ή για ό,τι σου κάνει κάποιος άλλος, είναι εντάξει. Θα υπάρξει μια μέρα που θα ξυπνήσεις — και άκου, αν έβλεπα εμένα όταν ήμουν στα 20 μου, θα έκρινα κι εγώ εκείνο το άτομο και θα έλεγα, “Είναι τόσο χαζή. Θα ξανασυμβεί”. Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους για την κρίση τους», είχε καταλήξει.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα