Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για τη διάσπαση προσοχής, το άγχος και τις επίμονες σκέψεις που την ταλαιπωρούν
Νιώθω ότι το νευρικό μου σύστημα έχει απορρυθμιστεί, δεν μπορώ να χαλαρώσω, δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός
Η Γκουίνεθ Πάλτροου πιστεύει πως πάσχει από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ADD), ενώ αποκάλυψε πως βιώνει για πρώτη φορά στη ζωή της έντονο άγχος, έχει ενοχλητικές σκέψεις και ένα «απορρυθμισμένο νευρικό σύστημα».
Η 53χρονη ηθοποιός μίλησε για την ψυχική της υγεία στο νέο επεισόδιο του podcast του «Goop», εξηγώντας πως μετά από δεκαετίες αυστηρής προσήλωσης στην ευεξία, καλείται τώρα να ξαναμάθει πώς να ρυθμίζει το μυαλό και το σώμα της.
«Θα ήθελα να είμαι πιο συνειδητοποιημένη για το πώς ξοδεύω τον χρόνο μου» είπε. «Νομίζω ότι έχω λίγη διάσπαση προσοχής και μπορώ εύκολα να παρασυρθώ προς πολλές κατευθύνσεις. Θα ήθελα να το σταματήσω αυτό και να νιώθω πιο γειωμένη μέσα στη μέρα».
Η Πάλτροου παραδέχτηκε ότι η ζωή υπό συνεχή δημόσια έκθεση έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχική της ισορροπία. «Έχω ζήσει μια πολύ έντονη ζωή υπό το βλέμμα του κόσμου για πάρα πολλά χρόνια. Κάθε φορά που είσαι στο έλεος των απόψεων των άλλων, αυτό επηρεάζει βαθιά το νευρικό σου σύστημα» δήλωσε.
Η ηθοποιός τόνισε, πως το άγχος που βιώνει σχετίζεται και με ορμονικές αλλαγές, λέγοντας ότι πρόκειται για «έντονη παρουσία οιστρογόνων» που την κάνουν πιο ανήσυχη και προκαλούν αϋπνία. «Ξαπλώνω εξαντλημένη και ξαφνικά η καρδιά μου αρχίζει να χτυπάει δυνατά. Έπειτα εμφανίζονται σκέψεις που δεν μπορώ να σταματήσω. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ» ανέφερε.
Η Πάλτροου τόνισε, ότι συμβουλεύεται δύο θεραπευτές, ενώ αντλεί στήριξη από τους φίλους και την οικογένειά της. «Όταν είμαι με όλους, τα παιδιά μου, τα θετά μου παιδιά και τον σύζυγό μου, νιώθω το σώμα μου να ηρεμεί», είπε χαρακτηριστικά.
