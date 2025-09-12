Γκουίνεθ Πάλτροου για την απώλεια του πατέρα της: Ο πόνος ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα υποχωρούσε ποτέ
Γκουίνεθ Πάλτροου για την απώλεια του πατέρα της: Ο πόνος ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα υποχωρούσε ποτέ
Ήταν ένα απίστευτα οξύ βάσανο που κράτησε για χρόνια, είπε η ηθοποιός για τον θάνατο του Μπρους Πάλτροου που πέθανε το 2002 στα 58 του χρόνια
Σε μια προσωπική εξομολόγηση για τον θάνατο του πατέρα της και για το πώς βιώνει σήμερα την απώλειά του προχώρησε η Γκουίνεθ Πάλτροου. Ο σκηνοθέτης Μπρους Πάλτροου πέθανε τον Οκτώβριο του 2002, σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξομολογήθηκε πως τα πρώτα χρόνια ο πόνος ήταν πόλυ έντονος, κάτι που την έκανε να πιστεύει πως δεν θα υποχωρούσε ποτέ. Αν και με τον καιρό αυτός πήρε άλλη μορφή, το συναισθηματικό βάρος της απώλειας εξακολουθεί να την κυριεύει, όταν πλησιάζουν τα γενέθλιά της και η επέτειος του θανάτου του πατέρα της.
Στο newsletter της εταιρείας της, Goop, η Πάλτροου έγραψε: «Ο πατέρας μου πέθανε έξι μέρες μετά τα 30ά μου γενέθλια, στις 3 Οκτωβρίου του 2002. Κάναμε μαζί ένα road trip στην Ιταλία, ξεκινώντας από την Τοσκάνη και έχοντας ως στόχο να φτάσουμε στο Πορτοφίνο, αλλά δεν φτάσαμε ποτέ. Ο πατέρας μου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Ρώμη στις 2 Οκτωβρίου και πέθανε νωρίς το επόμενο πρωί».
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς βίωσε το πένθος, κάνοντας λόγο για ένα «απίστευτα οξύ βάσανο». Όπως ανέφερε: «Είχα βιώσει απώλεια και πένθος πριν από εκείνη την ημέρα, αλλά κάτι σε αυτήν την ερημιά, τυλιγμένη μέσα στο σοκ, ήταν ένα νέο είδος βασάνου, απίστευτα οξύ, και κράτησε για χρόνια. Ο πόνος ήταν τόσο βαρύς, τόσο αναπόδραστος, που αναρωτιόμουν αν θα υποχωρούσε ποτέ. Τελικά υποχώρησε — ή μάλλον, άλλαξε. Έγινε πιο αφηρημένος».
Η Γκουίνεθ Πάλτροου πρόσθεσε: «Καθώς απέκτησα τα δικά μου παιδιά, το κομμάτι του πένθους που αφορούσε το "χαμένο παιδί" μαλάκωσε, και η εμπειρία ενσωματώθηκε στην ιστορία μου σαν να είχε γραφτεί στο DNA μου».
Παρότι πλέον έχει μάθει να διαχειρίζεται την απουσία του πατέρα της, κάθε χρόνο με την έλευση των γενεθλίων της νιώθει να επιστρέφει το βάρος της απώλειας. «Ακόμα και τώρα που πλησιάζουν τα γενέθλιά μου, νιώθω τη βαρύτητα να αρχίζει να με τυλίγει. Είναι σαν προαίσθημα — μια λεπτή συμπίεση της καρδιάς», εξομολογήθηκε.
«Παλιά προσπαθούσα να το απωθήσω, να αποσπάσω την προσοχή μου, να σκεφτώ άλλα πράγματα. Τώρα το αφήνω να έρθει. Επαναφέρω ξανά τα γεγονότα, αν χρειαστεί, τα αναπαράγω όλα και επιτρέπω στον εαυτό μου να τα νιώσει όλα. Δεν είναι άνετο — μπορεί να είναι εξοντωτικό», συμπλήρωσε.
«Αλλά έχω μάθει ότι, όταν αντιστέκεσαι σε κάτι, αυτό επιμένει. Οπότε ανοίγω την καρδιά μου στις αναμνήσεις και στον πόνο. Τα αφήνω να με διαπεράσουν και, με κάποιον τρόπο, με ενδυναμώνουν», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξομολογήθηκε πως τα πρώτα χρόνια ο πόνος ήταν πόλυ έντονος, κάτι που την έκανε να πιστεύει πως δεν θα υποχωρούσε ποτέ. Αν και με τον καιρό αυτός πήρε άλλη μορφή, το συναισθηματικό βάρος της απώλειας εξακολουθεί να την κυριεύει, όταν πλησιάζουν τα γενέθλιά της και η επέτειος του θανάτου του πατέρα της.
Στο newsletter της εταιρείας της, Goop, η Πάλτροου έγραψε: «Ο πατέρας μου πέθανε έξι μέρες μετά τα 30ά μου γενέθλια, στις 3 Οκτωβρίου του 2002. Κάναμε μαζί ένα road trip στην Ιταλία, ξεκινώντας από την Τοσκάνη και έχοντας ως στόχο να φτάσουμε στο Πορτοφίνο, αλλά δεν φτάσαμε ποτέ. Ο πατέρας μου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Ρώμη στις 2 Οκτωβρίου και πέθανε νωρίς το επόμενο πρωί».
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς βίωσε το πένθος, κάνοντας λόγο για ένα «απίστευτα οξύ βάσανο». Όπως ανέφερε: «Είχα βιώσει απώλεια και πένθος πριν από εκείνη την ημέρα, αλλά κάτι σε αυτήν την ερημιά, τυλιγμένη μέσα στο σοκ, ήταν ένα νέο είδος βασάνου, απίστευτα οξύ, και κράτησε για χρόνια. Ο πόνος ήταν τόσο βαρύς, τόσο αναπόδραστος, που αναρωτιόμουν αν θα υποχωρούσε ποτέ. Τελικά υποχώρησε — ή μάλλον, άλλαξε. Έγινε πιο αφηρημένος».
Gwyneth Paltrow says she still battles 'excruciating' pain from the death of a loved one over 20 years ago https://t.co/DgWUnvpQzO— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 12, 2025
Παρότι πλέον έχει μάθει να διαχειρίζεται την απουσία του πατέρα της, κάθε χρόνο με την έλευση των γενεθλίων της νιώθει να επιστρέφει το βάρος της απώλειας. «Ακόμα και τώρα που πλησιάζουν τα γενέθλιά μου, νιώθω τη βαρύτητα να αρχίζει να με τυλίγει. Είναι σαν προαίσθημα — μια λεπτή συμπίεση της καρδιάς», εξομολογήθηκε.
«Παλιά προσπαθούσα να το απωθήσω, να αποσπάσω την προσοχή μου, να σκεφτώ άλλα πράγματα. Τώρα το αφήνω να έρθει. Επαναφέρω ξανά τα γεγονότα, αν χρειαστεί, τα αναπαράγω όλα και επιτρέπω στον εαυτό μου να τα νιώσει όλα. Δεν είναι άνετο — μπορεί να είναι εξοντωτικό», συμπλήρωσε.
«Αλλά έχω μάθει ότι, όταν αντιστέκεσαι σε κάτι, αυτό επιμένει. Οπότε ανοίγω την καρδιά μου στις αναμνήσεις και στον πόνο. Τα αφήνω να με διαπεράσουν και, με κάποιον τρόπο, με ενδυναμώνουν», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα