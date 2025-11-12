Χώρισε η Χρύσπα μετά από 15 χρόνια γάμου
Χώρισε η Χρύσπα μετά από 15 χρόνια γάμου
Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση από το καλοκαίρι
Χωριστούς δρόμους επέλεξαν να τραβήξουν η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου, μετά από 15 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε διάσταση από το καλοκαίρι, ενώ η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε πως την Τρίτη 11 Νοεμβρίου βγήκε το διαζύγιό τους.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα story, στο οποίο φαίνεται η σφραγίδα ενός συμβολαιογράφου. Πάνω στη φωτογραφία, έγραψε: «Αποδέχομαι την πρόκληση. Χωρισμένη».
Δείτε το story
Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου παντρεύτηκαν το 2010, με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη. Οι δυο τους δεν έχουν αποκτήσει παιδιά. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, διατηρούσαν χαμηλούς τόνους και σπάνια έκαναν δημόσιες εμφανίσεις.
Η ίδια είχε δηλώσει για τον γάμο της σε συνέντευξή της το 2023: «Ταιριάζουμε σε πολλά αλλά δεν ταιριάζουμε σε όλα κι αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο κεφάλι μου το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Δεν ξέρω να στο εξηγήσω γιατί. Δεν το έχω βάλει στο κεφάλι μου ότι πρέπει να γίνει. Κάποια πράγματα θεωρώ πως είτε γίνονται, είτε όχι».
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα story, στο οποίο φαίνεται η σφραγίδα ενός συμβολαιογράφου. Πάνω στη φωτογραφία, έγραψε: «Αποδέχομαι την πρόκληση. Χωρισμένη».
Δείτε το story
Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου παντρεύτηκαν το 2010, με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη. Οι δυο τους δεν έχουν αποκτήσει παιδιά. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, διατηρούσαν χαμηλούς τόνους και σπάνια έκαναν δημόσιες εμφανίσεις.
Η ίδια είχε δηλώσει για τον γάμο της σε συνέντευξή της το 2023: «Ταιριάζουμε σε πολλά αλλά δεν ταιριάζουμε σε όλα κι αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο κεφάλι μου το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Δεν ξέρω να στο εξηγήσω γιατί. Δεν το έχω βάλει στο κεφάλι μου ότι πρέπει να γίνει. Κάποια πράγματα θεωρώ πως είτε γίνονται, είτε όχι».
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα