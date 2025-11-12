Χώρισε η Χρύσπα μετά από 15 χρόνια γάμου
GALA
Χρύσπα Παναγιώτης Νικολάου Διαζύγιο

Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση από το καλοκαίρι

Ιωάννα Μαρίνου
Χωριστούς δρόμους επέλεξαν να τραβήξουν η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου, μετά από 15 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε διάσταση από το καλοκαίρι, ενώ η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε πως την Τρίτη 11 Νοεμβρίου βγήκε το διαζύγιό τους.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα story, στο οποίο φαίνεται η σφραγίδα ενός συμβολαιογράφου. Πάνω στη φωτογραφία, έγραψε: «Αποδέχομαι την πρόκληση. Χωρισμένη».

Δείτε το story
Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου παντρεύτηκαν το 2010, με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη. Οι δυο τους δεν έχουν αποκτήσει παιδιά. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, διατηρούσαν χαμηλούς τόνους και σπάνια έκαναν δημόσιες εμφανίσεις.

Η ίδια είχε δηλώσει για τον γάμο της σε συνέντευξή της το 2023: «Ταιριάζουμε σε πολλά αλλά δεν ταιριάζουμε σε όλα κι αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο κεφάλι μου το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Δεν ξέρω να στο εξηγήσω γιατί. Δεν το έχω βάλει στο κεφάλι μου ότι πρέπει να γίνει. Κάποια πράγματα θεωρώ πως είτε γίνονται, είτε όχι».



Ιωάννα Μαρίνου
