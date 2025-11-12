Αγκαλιά έπεσαν ο 3χρονος και ο 25χρονος από τη μάντρα στην Αχαΐα - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα



Αύριο η κηδεία του παιδιού

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Πατρών, όπου οι γονείς του παιδιού έσπευσαν μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό.Οι αστυνομικές αρχές του τμήματος Δυτικής Αχαΐας διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.