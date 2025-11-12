Αγκαλιά έπεσαν ο 3χρονος και ο 25χρονος από τη μάντρα στην Αχαΐα - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Αγκαλιά έπεσαν ο 3χρονος και ο 25χρονος από τη μάντρα στην Αχαΐα - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο - Την ώρα του δυστυχήματος οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κοντινό χωράφι
Μία ανείπωτη τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (11/11) στη Δυτική Αχαΐα, όπου ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 3,5 ετών έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε μάντρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.
Το αγοράκι ήταν στην αγκαλιά του 25χρονου συγγενή του και ενώ περπατούσαν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες έπεσαν από τη μάντρα.
Το παιδί διακομίστηκε βαριά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ανακοπή.
Οι γιατροί στο Καραμανδάνειο προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός συγγενής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη από τις αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα του δυστυχήματος οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κοντινό χωράφι, όπου πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες, ενώ το νήπιο βρισκόταν υπό την επίβλεψη του 25χρονου.
Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα στην ΑχαΐαΣύμφωνα με την αστυνομία, το νήπιο φέρεται να έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ ήταν στην αγκαλιά του 25χρονου, μακρινού συγγενή της οικογένειας, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης.
Η ανακοίνωση από το Καραμανδάνειο για τον θάνατο του αγοριού στη Δυτική Αχαΐα
Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Πατρών, όπου οι γονείς του παιδιού έσπευσαν μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό.
Αύριο η κηδεία του παιδιού
Οι αστυνομικές αρχές του τμήματος Δυτικής Αχαΐας διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.
