Πώς στήθηκε η απάτη με τα πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ: Οι εταιρείες-βιτρίνες και τα ψευδή τιμολόγια «margin scheme»

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο απάτης που απασχολεί πλέον και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το κύκλωμα «καρουζέλ» φέρεται να έχει προκαλέσει ζημιά άνω των 100 εκατ. ευρώ σε χώρες της ΕΕ