Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
GALA
Κιμ Καρντάσιαν Μαγιό

Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Η τηλεπερσόνα βρέθηκε σε ιδιωτικό νησί στην Καραϊβική για τα γενέθλια της Κένταλ Τζένερ

Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες της με μαγιό κοινοποίησε  η Κιμ Καρντάσιαν λίγο μετά την ανακοίνωσή της, πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Instagram, στιγμιότυπά της με μπικίνι από το πάρτι γενεθλίων της Κένταλ Τζένερ.

Η Καρντάσιαν δεν άφησε την πρόσφατη απογοήτευσή της από τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου να σταθεί εμπόδιο στη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια κοινοποίησε λοιπόν εικόνες της με μαγιό και έδειχνε να κάνει ένα διάλειμμα από την έντονη προετοιμασία των εξετάσεων που συμμετείχε. Πιο αναλυτικά, βρέθηκε στο ιδιωτικό νησί Μουστίκ στην Καραϊβική απολαμβάνοντας τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα στην απόδρασή της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε κάνει μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Τότε, η Καρντάσιαν είχε αποκαλύψει ότι δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, τέσσερις μήνες μετά τη συμμετοχή της σε αυτές.

Κλείσιμο
Παρόλα αυτά, η ίδια δεν έδειξε απογοητευμένη και δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειές της. «Λοιπόν, δεν είμαι ακόμη δικηγόρος, απλώς παίζω μια πολύ καλοντυμένη στην τηλεόραση», είπε, αναφερόμενη στη νέα της σειρά στο Hulu, All’s Fair. «Έξι χρόνια μέσα σε αυτό το ταξίδι της νομικής, και συνεχίζω μέχρι να περάσω τις εξετάσεις. Χωρίς παρακάμψεις, χωρίς εγκατάλειψη, μόνο με περισσότερη μελέτη και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.

Η Κιμ Καρντάσιαν εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς όσους την έχουν στηρίξει και την έχουν ενθαρρύνει. Ολοκλήρωσε τη δήλωσή της με ένα αισιόδοξο μήνυμα, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε πολύ κοντά στην επιτυχία: «Το να αποτυγχάνεις δεν είναι αποτυχία, είναι καύσιμο. Ήμουν τόσο κοντά στο να περάσω τις εξετάσεις, και αυτό με κινητοποιεί ακόμη περισσότερο. Πάμε!».

Ειδήσεις σήμερα:

H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος

Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης