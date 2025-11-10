Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με μαγιό μετά την ανακοίνωση πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Η τηλεπερσόνα βρέθηκε σε ιδιωτικό νησί στην Καραϊβική για τα γενέθλια της Κένταλ Τζένερ
Φωτογραφίες της με μαγιό κοινοποίησε η Κιμ Καρντάσιαν λίγο μετά την ανακοίνωσή της, πως κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.
Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Instagram, στιγμιότυπά της με μπικίνι από το πάρτι γενεθλίων της Κένταλ Τζένερ.
Η Καρντάσιαν δεν άφησε την πρόσφατη απογοήτευσή της από τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου να σταθεί εμπόδιο στη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια κοινοποίησε λοιπόν εικόνες της με μαγιό και έδειχνε να κάνει ένα διάλειμμα από την έντονη προετοιμασία των εξετάσεων που συμμετείχε. Πιο αναλυτικά, βρέθηκε στο ιδιωτικό νησί Μουστίκ στην Καραϊβική απολαμβάνοντας τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα στην απόδρασή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε κάνει μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Τότε, η Καρντάσιαν είχε αποκαλύψει ότι δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, τέσσερις μήνες μετά τη συμμετοχή της σε αυτές.
Παρόλα αυτά, η ίδια δεν έδειξε απογοητευμένη και δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειές της. «Λοιπόν, δεν είμαι ακόμη δικηγόρος, απλώς παίζω μια πολύ καλοντυμένη στην τηλεόραση», είπε, αναφερόμενη στη νέα της σειρά στο Hulu, All’s Fair. «Έξι χρόνια μέσα σε αυτό το ταξίδι της νομικής, και συνεχίζω μέχρι να περάσω τις εξετάσεις. Χωρίς παρακάμψεις, χωρίς εγκατάλειψη, μόνο με περισσότερη μελέτη και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.
Η Κιμ Καρντάσιαν εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς όσους την έχουν στηρίξει και την έχουν ενθαρρύνει. Ολοκλήρωσε τη δήλωσή της με ένα αισιόδοξο μήνυμα, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε πολύ κοντά στην επιτυχία: «Το να αποτυγχάνεις δεν είναι αποτυχία, είναι καύσιμο. Ήμουν τόσο κοντά στο να περάσω τις εξετάσεις, και αυτό με κινητοποιεί ακόμη περισσότερο. Πάμε!».
