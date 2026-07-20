Αγγελική Ηλιάδη: Μετά την εξομολόγηση για την κακοποίηση με προσέγγισαν πολλές γυναίκες, να σταματήσει το «γιατί το είπες τώρα»
Αγγελική Ηλιάδη: Μετά την εξομολόγηση για την κακοποίηση με προσέγγισαν πολλές γυναίκες, να σταματήσει το «γιατί το είπες τώρα»
Η τραγουδίστρια ισχυρίστηκε σε συνέντευξή της ότι είχε κακοποιηθεί σωματικά από τον Μπάμπη Λαζαρίδη
Μετά τη δημόσια εξομολόγησή της για την κακοποιητική σχέση που ισχυρίστηκε ότι είχε βιώσει, η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε ότι δέχτηκε δεκάδες μηνύματα από γυναίκες που ένιωσαν την ανάγκη να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες, ενώ πρόσθεσε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξή της, ότι θα πρέπει να σταματήσει το «γιατί το είπες τώρα».
Η τραγουδίστρια παραχώρησε το Σάββατο 18 Ιουλίου συνέντευξη στο After Dark, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αλληλεπίδραση που είχε με άλλες γυναίκες, που έχουν βιώσει κακοποιητικές καταστάσεις. Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε πως προσπάθησε να απαντήσει σε πολλά από τα μηνύματα που έλαβε, εξηγώντας πως ως δημόσιο πρόσωπο έδωσε δύναμη να σπάσουν και άλλα πρόσωπα τη σιωπή τους.
Πιο αναλυτικά, είπε, αναφερόμενη στη συνέντευξή της για τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, που δολοφονήθηκε το 2008: «Μετά την εξομολόγηση με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια που μου έστελναν και δεν προλάβαινα. Καθόμουν πολλά βράδια ξύπνια μέχρι τις 4-5. Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό. Όταν όμως βγαίνουν και μου λένε γυναίκες, ότι αν βγήκες και το είπες εσύ, που είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί μην βρούμε κι εμείς το θάρρος να το πούμε; Παίζει ρόλο, η μία παίρνει δύναμη από την άλλη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια στάθηκε σε όλους όσοι σχολιάζουν γιατί επέλεξε να μιλήσει τόσα χρόνια μετά: «Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να σταματήσουν οι διάφορες ανόητες φωνές που λένε “γιατί το είπες τώρα και γιατί δεν το είπες πριν;”. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια, τις δικές του αντοχές και αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό που συνέβη και ήρθα σε επαφή με κάποιες γυναίκες και χαίρομαι να μπορώ να βοηθήσω κάποιες από αυτές και δεν θα σταματήσω να το κάνω».
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στο «Unblock» τον Μάρτιο, μίλησε μεταξύ άλλων για δύσκολες και κακοποιητικές συνθήκες που, όπως υποστήριξε, βίωσε στο πλευρό του εκλιπόντος επιχειρηματία.
Όπως είπε: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».
Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι, μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη δεν θέλησε να εκφράσει αρνητικά συναισθήματα εις βάρος του, γεγονός που την οδήγησε στο να μην μιλήσει δημόσια για όσα ισχυρίστηκε ότι βίωνε: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».
Η τραγουδίστρια εξήγησε ακόμη ότι, παρότι είχε σκεφτεί να απομακρυνθεί από κοντά του, δεν κατάφερε να το κάνει εξαιτίας των απειλών που, όπως υποστηρίζει, δεχόταν: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».
Η τραγουδίστρια παραχώρησε το Σάββατο 18 Ιουλίου συνέντευξη στο After Dark, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αλληλεπίδραση που είχε με άλλες γυναίκες, που έχουν βιώσει κακοποιητικές καταστάσεις. Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε πως προσπάθησε να απαντήσει σε πολλά από τα μηνύματα που έλαβε, εξηγώντας πως ως δημόσιο πρόσωπο έδωσε δύναμη να σπάσουν και άλλα πρόσωπα τη σιωπή τους.
Πιο αναλυτικά, είπε, αναφερόμενη στη συνέντευξή της για τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, που δολοφονήθηκε το 2008: «Μετά την εξομολόγηση με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια που μου έστελναν και δεν προλάβαινα. Καθόμουν πολλά βράδια ξύπνια μέχρι τις 4-5. Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό. Όταν όμως βγαίνουν και μου λένε γυναίκες, ότι αν βγήκες και το είπες εσύ, που είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί μην βρούμε κι εμείς το θάρρος να το πούμε; Παίζει ρόλο, η μία παίρνει δύναμη από την άλλη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια στάθηκε σε όλους όσοι σχολιάζουν γιατί επέλεξε να μιλήσει τόσα χρόνια μετά: «Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να σταματήσουν οι διάφορες ανόητες φωνές που λένε “γιατί το είπες τώρα και γιατί δεν το είπες πριν;”. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια, τις δικές του αντοχές και αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό που συνέβη και ήρθα σε επαφή με κάποιες γυναίκες και χαίρομαι να μπορώ να βοηθήσω κάποιες από αυτές και δεν θα σταματήσω να το κάνω».
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στο «Unblock» τον Μάρτιο, μίλησε μεταξύ άλλων για δύσκολες και κακοποιητικές συνθήκες που, όπως υποστήριξε, βίωσε στο πλευρό του εκλιπόντος επιχειρηματία.
Όπως είπε: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».
Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι, μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη δεν θέλησε να εκφράσει αρνητικά συναισθήματα εις βάρος του, γεγονός που την οδήγησε στο να μην μιλήσει δημόσια για όσα ισχυρίστηκε ότι βίωνε: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».
Η τραγουδίστρια εξήγησε ακόμη ότι, παρότι είχε σκεφτεί να απομακρυνθεί από κοντά του, δεν κατάφερε να το κάνει εξαιτίας των απειλών που, όπως υποστηρίζει, δεχόταν: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».
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