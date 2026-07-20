Αναστάτωση στα Χανιά: Δύο σταθμευμένα ΙΧ τυλίχθηκαν στις φλόγες, δείτε εικόνες

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Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (20/7) στην Πυροσβεστικής Υπηρεσία Χανίων όταν δέχτηκε κλήση για φωτιά σε χώρο κατοικιών στον Βλητέ.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα flashnews μόλις έφτασαν οι πρώτοι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σε ακινησία σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης των κατοικιών.
Άμεσα οι 10 πυροσβέστες που πήγαν στο σημείο με πέντε οχήματα ξεκίνησαν την κατάσβεση της φωτιάς αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.
Την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα flashnews μόλις έφτασαν οι πρώτοι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σε ακινησία σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης των κατοικιών.
Άμεσα οι 10 πυροσβέστες που πήγαν στο σημείο με πέντε οχήματα ξεκίνησαν την κατάσβεση της φωτιάς αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.
Την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
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