Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ: Τα φιλιά στο στόμα και η κοινή εμφάνιση στον τελικό του Μουντιάλ
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Τιμοτέ Σαλαμέ Κάιλι Τζένερ Μουντιαλ 2026

Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ: Τα φιλιά στο στόμα και η κοινή εμφάνιση στον τελικό του Μουντιάλ

Το ζευγάρι έφτασε στο γήπεδο πιασμένο χέρι χέρι

Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ: Τα φιλιά στο στόμα και η κοινή εμφάνιση στον τελικό του Μουντιάλ
Ιωάννα Μαρίνου
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Σε τρυφερές στιγμές κατέγραψε η κάμερα τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Κάιλι Τζένερ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς το ζευγάρι εθεάθη στις εξέδρες να ανταλλάσσει φιλιά.

Το ζευγάρι έφτασε στο γήπεδο την Κυριακή 19 Ιουλίου, όπου η Αργεντινή αντιμετώπισε την Ισπανία πιασμένο χέρι-χέρι, με την Τζένερ να επιλέγει ένα μαύρο σύνολο και τον ηθοποιό να εμφανίζεται με μπλε μακρυμάνικη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Αφότου κάθισαν στη σουίτα, έδωσαν ένα φιλί στο στόμα.

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Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ: Τα φιλιά στο στόμα και η κοινή εμφάνιση στον τελικό του Μουντιάλ
Credits: FRANCK FIFE / AFP
Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ: Τα φιλιά στο στόμα και η κοινή εμφάνιση στον τελικό του Μουντιάλ
Credits: FRANCK FIFE / AFP

Ο 30χρονος πρωταγωνιστής είχε μάλιστα έναν ξεχωριστό ρόλο πριν από τη σέντρα, καθώς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να παραδώσει την επίσημη μπάλα του τελικού. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε βρεθεί και στον ημιτελικό Ισπανίας – Γαλλίας, όπου είχε συνομιλήσει με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Σαλαμέ και η Τζένερ είναι μαζί από τον Απρίλιο του 2023 και από τότε κάνουν συχνά κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Στον τελικό του Μουντιάλ βρέθηκαν επίσης πολλές ακόμη προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων οι Ματ Ντέιμον, Τζούλια Γκάρνερ, Κέβιν Χαρτ, Γουίνι Χάρλοου, Τομ Μπρέιντι, Πάτρικ Μαχόουμς, καθώς και αστέρες του NBA. Το ημίχρονο πλαισίωσαν εμφανίσεις της Μαντόνα, της Σακίρα, του Τζάστιν Μπίμπερ και των BTS.

Ο τελικός ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση, χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες.

Φωτογραφίες: AFP
Ιωάννα Μαρίνου
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