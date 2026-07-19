Η Άγκυρα αντιδρά στην αναστολή λειτουργίας 11 σχολείων στη Θράκη και επαναφέρει τους ισχυρισμούς περί «τουρκικής μειονότητας»
Η Άγκυρα αντιδρά στην αναστολή λειτουργίας 11 σχολείων στη Θράκη και επαναφέρει τους ισχυρισμούς περί «τουρκικής μειονότητας»
Για καταπιεστικές αποφάσεις και πρακτικές που συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης κάνει λόγο ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ
Νέους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη, την οποία αποκαλεί για μια ακόμη φορά «τουρκική», διατυπώνει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.
Αφορμή για την διατύπωση των κατηγοριών σε βάρος της Ελλάδας αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση που έλαβε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναστολή λειτουργίας συνολικά 47 Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Μειονοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026-2027στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Η απόφαση ελήφθη με βάση τα δεδομένα εγγραφών και τη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση. Ωστόσο ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί στην ανακοίνωσή του έσπευσε να μιλήσει για «νέα εμπόδια» σε βάρος της μειονότητας, υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας και καταπιεστικές αποφάσεις που παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λωζάνης!
Να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας έχουν αποσαφηνίσει για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων πως «κανένα σχολείο δεν καταργείται», και ότι αν την επόμενη χρονιά υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών, μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
Αναλυτικά στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει:
«Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει οκτώ δημοτικά σχολεία της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης με την αιτιολογία της ανεπάρκειας του αριθμού μαθητών. Με αυτή την τελευταία απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων έχει μειωθεί σε 76.
Η δημιουργία νέων εμποδίων στις εγγραφές στην πρώτη τάξη του 1ου Τουρκικού Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Ξάνθης αποτελεί επίσης ένα ακόμη παράδειγμα των συστηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στην υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης.
Αυτή η καταπιεστική απόφαση και αυτές οι πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης.
Καλούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα, η οποία αποφεύγει να εφαρμόσει τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων που διαπιστώνουν παραβιάσεις δικαιωμάτων σε σχέση με την Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, καθώς και τις βασικές συστάσεις ευρωπαϊκών θεσμών, να ενεργήσει σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε σχέση με τα δικαιώματα της μειονότητας και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει αποφασιστικά τον αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης για τα δικαιώματά της και τη νομιμότητά της».
Αφορμή για την διατύπωση των κατηγοριών σε βάρος της Ελλάδας αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση που έλαβε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναστολή λειτουργίας συνολικά 47 Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Μειονοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026-2027στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Η απόφαση ελήφθη με βάση τα δεδομένα εγγραφών και τη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση. Ωστόσο ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί στην ανακοίνωσή του έσπευσε να μιλήσει για «νέα εμπόδια» σε βάρος της μειονότητας, υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας και καταπιεστικές αποφάσεις που παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λωζάνης!
Να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας έχουν αποσαφηνίσει για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων πως «κανένα σχολείο δεν καταργείται», και ότι αν την επόμενη χρονιά υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών, μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
Αναλυτικά στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει:
«Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει οκτώ δημοτικά σχολεία της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης με την αιτιολογία της ανεπάρκειας του αριθμού μαθητών. Με αυτή την τελευταία απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων έχει μειωθεί σε 76.
Η δημιουργία νέων εμποδίων στις εγγραφές στην πρώτη τάξη του 1ου Τουρκικού Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Ξάνθης αποτελεί επίσης ένα ακόμη παράδειγμα των συστηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στην υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης.
Αυτή η καταπιεστική απόφαση και αυτές οι πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης.
Καλούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα, η οποία αποφεύγει να εφαρμόσει τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων που διαπιστώνουν παραβιάσεις δικαιωμάτων σε σχέση με την Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, καθώς και τις βασικές συστάσεις ευρωπαϊκών θεσμών, να ενεργήσει σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε σχέση με τα δικαιώματα της μειονότητας και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει αποφασιστικά τον αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης για τα δικαιώματά της και τη νομιμότητά της».
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