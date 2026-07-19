Η Άγκυρα αντιδρά στην αναστολή λειτουργίας 11 σχολείων στη Θράκη και επαναφέρει τους ισχυρισμούς περί «τουρκικής μειονότητας»

Για καταπιεστικές αποφάσεις και πρακτικές που συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης κάνει λόγο ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ