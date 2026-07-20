«Θέλεις να είσαι ο ταύρος ή ο ταυρομάχος;»: Πώς η Ισπανία έγινε η ισχυρότερη ποδοσφαιρική δύναμη στον κόσμο

Η Ισπανία δεν είναι μόνο η τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, είναι η πρώτη χώρα που κατέχει ταυτόχρονα το Μουντιάλ σε άνδρες και γυναίκες, ενώ είναι οι εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης κάτω των 19 ετών, τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες