Η Νάταλι Κάκκαβα είχε πόνο στην καρδιά, ρώτησε το Chat GPT και έπαθε κρίση πανικού: Εύχομαι το πάθημα να γίνει μάθημα
«Μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια που στέλνει το σώμα σας. Μην κάνετε μόνοι σας διαγνώσεις, ούτε βασίζεστε σε εφαρμογές ή μηχανές. Απευθυνθείτε μόνο στους γιατρούς», λέει η παρουσιάστρια
Η Νάταλι Κάκκαβα είχε μια μικρή περιπέτεια με την υγεία της και αποφάσισε να το μοιραστεί στα social media με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η παρουσιάστρια είχε προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι το οποίο αναγκάστηκε να ακυρώσει κυριολεκτικά λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο. Όπως είπε ένιωσε ένα πόνο στο στήθος και ρώτησε το Chat GPT αντί να πάει στο γιατρό. Περιγράφοντάς του τα συμπτώματα το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της απάντησε για το τι μπορεί να της συμβαίνει. Στην ανάγνωση της «διάγνωσης» έπαθε κρίση πανικού με αποτέλεσμα να της ανέβουν οι παλμού και να μουδιάσει το στόμα της. Όπως παραδέχεται ήταν λάθος της να ρωτήσει το ChatGPT αντί να πάει στο γιατρό. Από την εμπειρία της προτρέπει τους followers της να μην αγνοούν ποτέ τα σημάδια που στέλνει το σώμα τους. Να μην κάνετε μόνοι σας διαγνώσεις, ούτε να βασίζεστε σε εφαρμογές ή μηχανές. Για κάθε πρόβλημα υγείας, απευθυνθείτε μόνο στους γιατρούς.
Αναλυτικά η ανάρτησή της
«Πόσοι από εμάς, όταν εμφανίζεται κάποιο σύμπτωμα που μας ανησυχεί, αντί να πάμε στον γιατρό, ανοίγουμε το διαδίκτυο –και πλέον το ChatGPT– για να κάνουμε μόνοι μας διάγνωση; Δυστυχώς, κι εγώ το έκανα. Και ήταν λάθος.
Σήμερα έμαθα με τον δύσκολο τρόπο πως τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ιατρό. Αναζήτησα πληροφορίες στο ChatGPT για κάποια συμπτώματα που με ανησυχούσαν, και οι απαντήσεις που πήρα με οδήγησαν σε μια κρίση πανικού. Η σκέψη ότι μπορεί να αντιμετωπίζω κάτι σοβαρό με τρόμαξε τόσο, που αναγκάστηκα τελικά να πάω στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.
Εκεί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με υποδέχθηκε με επαγγελματισμό, με εξέτασαν άμεσα και μου έδωσαν τις σωστές οδηγίες. Θέλω να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς και στους νοσηλευτές που με έκαναν να νιώσω ότι βρίσκομαι στα καλύτερα χέρια. Ας γίνει το δικό μου πάθημα μάθημα για όλους:
Μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια που στέλνει το σώμα σας. Μην κάνετε μόνοι σας διαγνώσεις, ούτε βασίζεστε σε εφαρμογές ή μηχανές. Για κάθε πρόβλημα υγείας, απευθυνθείτε μόνο στους γιατρούς. Υγεία σε όλους!».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
