Σταμάτης Κραουνάκης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του - «Ο πιο δικός μας άγγελος φτεροκοπάει» έγραψε
Φεύγει ψηλά το πιο δικό μας, υπέροχο, μοναδικό, αδιάσειστο, έγραψε σε άλλο σημείο της ανάρτησής του
Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Σταμάτη Κραουνάκη, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media. Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε μια φωτογραφία του μαζί της, ενώ τη συνόδυεσε με ένα τραγούδι της Μαρίας Κάλλας.
Πιο συγκεκριμένα, ο Σταμάτης Κραουνάκης έκανε την ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κι έγραψε για τη μητέρα του: «Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό. Όσοι έχουν ακόμα ανάγκη να προσαρτώνται σε εκπροσώπους πολιτικών υποσχέσεων, απολύτως κατανοητό. Αλλά όπως θα παρατηρείτε, η νεότητα απέχει του βαρετού αυτού ντουρου ντουρου. Έχουν ξεμείνει κάτι κοπέλες σουμπρετοωριμοπο***κες, που επιμένουν να μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό και να μας περιλαμβάνουν στον μετριοπαθή προβληματισμό τους. Και χρησιμοποιούν εδώ το σοσιαλ μηντιο ελαφρώς σαν τον απόπατο τους. Δεν σωστό! Απ την άλλη εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη. Και ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει. Όνειρα. Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπέροχη φωνή. Η Μαρία. Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο».
Στη συνέχεια της ανάρτησής του, σημείωσε μάλιστα, πως την ίδια ημέρα με τη μητέρα του, έφυγε από τη ζωή και ο Νίκος Στεφάνου. Ο σκηνογράφος και εικαστικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μάλιστα, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε στη γνωριμία τους στην Ύδρα.
«Καλημέρα παιδιά. Να ειρηνέψουμε σήμερα. Φεύγει ψηλά το πιο δικό μας. Υπέροχο μοναδικό. Αδιάσειστο. Και μαζί κι αυτός. Ο τεράστιος πρωτοπόρος εργάτης. Εικαστικός και επαναστάτης στην εικόνα της θεατρικής τέχνης. Είχα την χαρά να τον γνωρίσω κάποτε στην Ύδρα. Νίκος Στεφάνου. Αγάπη μου γλυκιά. Παιδάκι. Στο καλό μαζί με τον δικό μας άγγελο χέρι χέρι! Καλημέρα στα όνειρα μας. Ν΄ανέβουν», έγραψε.
