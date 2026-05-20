Ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί εμφανίστηκε με μπερέδες στο Φεστιβάλ των Καννών
Ο 72χρονος ηθοποιός μίλησε για τη στιλιστική του επιλογή στις Κάννες, όπου τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα
Απαντήσεις για τη στιλιστική του εμφάνιση με μπερέδες στο Φεστιβάλ των Καννών, έδωσε ο Τζον Τραβόλτα, μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η εικόνα του και τη συζήτηση που προκάλεσε στα μέσα ενημέρωσης και στα social media.
Ο 72χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ την περασμένη εβδομάδα, όπου τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα, συμμετείχε σε φωτογράφιση για την ταινία του «Propeller One-Way Night» και παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της, η οποία αποτελεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Μαζί του στο φεστιβάλ βρέθηκε και η 26χρονη κόρη του.
Αναφορικά με την επιλογή του να φορέσει λευκό και μαύρο μπερέ, ο ίδιος ανέφερε σε δηλώσεις του στο CNN, ότι άντλησε έμπνευση από παλαιότερους σκηνοθέτες: «Οι παλιοί σκηνοθέτες φορούσαν μπερέ και γυαλιά. Και σκέφτηκα, αυτό θα κάνω κι εγώ».
Όπως εξήγησε, η απόφασή του συνδέεται με τον ρόλο που επιθυμεί να αποδώσει ως σκηνοθέτης και την ανάγκη να διαχωρίζει τις επαγγελματικές του εμφανίσεις: «Είμαι πάνω από 50 χρόνια στον κινηματογράφο, αλλά όταν κοιτάζω πίσω δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις διαφορετικές στιγμές. Και είπα: “Αυτή τη φορά είμαι σκηνοθέτης. Εσύ είσαι ηθοποιός, παίξε τον ρόλο του σκηνοθέτη. Φαίνεσαι σαν παλιός σκηνοθέτης”», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μελέτησε και φωτογραφίες παλαιότερων δημιουργών για έμπνευση.
Ο Τζον Τραβόλτα πρόσθεσε επίσης ότι η επιλογή του αποτελεί μια συνειδητή καλλιτεχνική «αναφορά» στον ρόλο του ως σκηνοθέτης: «Θα αποτίσω φόρο τιμής στο να είμαι σκηνοθέτης. Θα υποδυθώ τον ρόλο του σκηνοθέτη και όταν το κοιτάζω στο μέλλον θα ξέρω: “αυτό ήταν το "Propeller One-Way Night", αυτό ήταν οι Κάννες, αυτή ήταν η στιγμή που κέρδισα Χρυσό Φοίνικα”. Και θα έχω μια καθαρή ανάμνηση αυτής της στιγμής».
Φωτογραφία άρθρου: AP
