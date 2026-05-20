Θρίλερ στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπακτος Φίδι Αυτοκίνητο

Θρίλερ στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι

Eνα τεράστιο φίδι είχε τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να ακινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου

Θρίλερ στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι
56 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει.

Αμέσως σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου και άνοιξαν το καπό για να δουν τι συμβαίνει. Εκεί αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να ακινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας πανικό και φόβο. Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης.

Θρίλερ στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι
Θρίλερ στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι
Θρίλερ στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι


Πηγή: agriniosite.gr
56 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης