Θρίλερ στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι
Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει.
Αμέσως σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου και άνοιξαν το καπό για να δουν τι συμβαίνει. Εκεί αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να ακινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με τους ίδιους, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας πανικό και φόβο. Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.
Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης.
Πηγή: agriniosite.gr
