Νίκος Ζιάγκος για Μαρία Καρυστιανού: Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, της το είπα και συγκινήθηκε
Για τους λόγους που τον οδήγησαν στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, για την οποία είπε ότι είναι «η σύγχρονη Μπουμπουλίνα» μίλησε στον ΑΝΤ1 ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος.
Όπως ισχυρίστηκε, μάλιστα, «σαν συμβολισμός η Μαρία Καρυστιανού είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την ελληνική επανάσταση είναι ότι ο προπάππους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος».
Όπως είπε «αρχικά πήγα (σ.σ στην εκδήλωση στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι την Κυριακή) γιατί εκτός από τότε που περνούσε αυτή την τραγική κατάσταση, όλοι οι έλεγαν ότι μακάρι να κάνει κόμμα, έλεγα μακάρι να κάνει κόμμα και έλεγα θα πάω κι εγώ, γιατί δεν έχω σχέση με την πολιτική, σχεδόν την απεχθάνομαι. Εδώ, όμως, δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα και είπα όποτε κάνει κόμμα θα πάω μαζί της».
Ο ηθοποιός που είχε γίνει γνωστός από τις βιντεοκασέτες της δεκαετίας του '80 με τον Στάθη Ψάλτη κ.α. εξέφρασε, επίσης, την ευχή για το κόμμα Καρυστιανού «να βγει με μεγάλο ποσοστό».
Ειδικά για τη Μαρία Καρυστιανού είπε «τη γνώρισα στο γραφείο είναι ένα καταπληκτικό, εξαίσιο πλάσμα. Της είπα ότι είναι σύγχρονη Μπουμπουλίνα και νομίζω ότι συγκινήθηκε. Πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τη χώρα μας πίσω γιατί είμαστε υπό κατοχή και το ξέρουμε».
Στην ερώτηση, ωστόσο, αν συζήτησαν για το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Ζιάγκος απάντησε «δεν προλάβαμε γιατί ήταν πολύ κόσμος στο γραφείο. Της παλαβής γίνεται στο διαδίκτυο αλλά υπάρχουν και πληρωμένα τρολάκια που σπεύσουν να λοιδορήσουν. Ήδη η Μαρία και ο Θανάσης έκαναν μήνυση που είπε ότι το κόμμα είναι κατ' εντολή του Πούτιν και τέτοιες μπούρδες».
Ερωτηθείς, τέλος, για παλαιότερες δηλώσεις του ότι είναι εθισμένος στο σεξ και ότι έχει πάει με 3.000 γυναίκες, ο ηθοποιός είπε «είναι μπούρδες που βγάζουν τα τρολάκια κατ' εντολή του καθεστώτος. Είναι το μόνο που μπορούν να βρουν για να σε θάψουν. Άλλωστε αυτό είχε γίνει το 2011 σε ένα αρνητικό μάρκετινγκ που είχα κάνει, ένα τρολάρισμα που έκανα στον Σπαλιάρα. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει είναι ηλιθιος. Δεν μπορούν να με βλάψουν πουθενά. Εγώ λέω τα ΜΜΕ, μέσα μαζικής εξαπάτησης»
Σύμφωνα με τον ίδιο, τέλος, «η Καρυστιανού είναι το καθ' ύλην αρμόδιο άτομο που θα ασχοληθεί με τα θέματα των παιδιών γιατί είναι χαροκαμένη μάνα»
