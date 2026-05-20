Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη για συμμορία που έκανε κλοπές και διαρρήξεις
Θεσσαλονίκη Εγκληματική οργάνωση Ληστείες Κλοπές Διαρρήξεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκε και οπλισμός.

Η υπό διερεύνηση δράση της ομάδας περιλαμβάνει μία ληστεία σε βάρος πεζού, μία διάρρηξη καταστήματος από την οποία αφαιρέθηκαν περίπου 149.000 ευρώ, τρεις διαρρήξεις κατοικιών με λεία χρήματα και κοσμήματα, μία κλοπή αυτοκινήτου και μία κλοπή μοτοσικλέτας.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης.

