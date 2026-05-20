Στα καταφύγια πολίτες, πρόεδρος και πρωθυπουργός της Λιθουανίας μετά από συναγερμό για drone, παρέλυσαν οι μεταφορές και στάλθηκε μήνυμα από τον στρατό
Από τη Λετονία προερχόταν το drone - Οι πτήσεις στον διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους διακόπηκαν, τα τρένα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβάτες κατευθύνθηκαν προς τα καταφύγια των σταθμών - Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε πρωτεύουσα χώρας του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία
Οι λιθουανικές αρχές ήραν τον συναγερμό για εισερχόμενο drone που οδήγησε στην διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε τον Λιθουανό πρόεδρο, την πρωθυπουργό και τον πληθυσμό της λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια.
Ο συναγερμός σήμανε λίγη ώρα νωρίτερα εξαιτίας του εντοπισμού drone στη γειτονική Λετονία στο οποίο κατευθυνόταν προς την Λιθουανία. Ο υπουργός Αμυνας της Λιθουανίας δήλωσε σε πρώτη φάση πως: «Δεν γνωρίζουμε αν το drone είναι ουκρανικό ή όχι».
Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, Βιλμάντας Βιτκάουσκας, γνωστοποιήσε σε ειδική συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι κηρύχθηκε αεροπορική απειλή, καθώς ο στρατός εντόπισε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με στρατιωτικό drone να πετά από τη Λετονία προς τη Λιθουανία. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τη λήψη σήματος από τους Λετονούς. Τα ραντάρ του στρατού εντόπισαν ένα αντικείμενο να πλησιάζει τα λιθουανικά σύνορα κοντά στην περιοχή της Ιγκναλίνα. Αργότερα, το αντικείμενο διέσχισε τα σύνορα και παρακολουθήθηκε περαιτέρω, καθώς κινούταν προς το Βίλνιους. Ως αποτέλεσμα, εκδόθηκαν αεροπορικές προειδοποιήσεις.
Κατόπιν, το drone εξαφανίστηκε από τα συστήματα παρακολούθησης. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν έπεσε ή πέταξε προς άλλη χώρα.
Οι συναγερμοί αυτού του είδους έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής ως αποτέλεσμα της αύξησης των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης που συνορεύει με την Εσθονία και την Φινλανδία.
Αλλά είναι η πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και την συστηματοποίηση της χρήσης των drones που αντιαεροπορικός συναγερμός στέλνει την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τους κατοίκους της πρωτεύουσας μίας χώρας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα καταφύγια.
Τον περασμένο χρόνο, τα μέλη της λιθουανικής πολιτικής ηγεσίας είχαν οδηγηθεί κατά τη διάρκεια παρόμοιου συναγερμού στα καταφύγια, αλλά όχι και ο πληθυσμός.
Ο συναγερμός σήμανε στις 10.20 τοπική ώρα μέσω των κινητών τηλεφώνων: «Αντιαεροπορικός συναγερμός: Κατευθυνθείτε αμέσως προς ένα καταφύγιο ή ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογενείας σας και περιμένετε οδηγίες».
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Γκιτάνας Ναουζέντα, η πρωθυπουργός Ινγκα Ρουγκινιενέ και οι βουλευτές του λιθουανικού κοινοβουλίου οδηγήθηκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS.
Οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους διακόπηκαν, τα τρένα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβάτες κατευθύνθηκαν προς τα καταφύγια των σταθμών.
Η αποστολή εναέριας εποπτείας του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε, διευκρίνισε ο στρατός, δηλαδή τα ρουμανικά F-16 που σταθμεύουν στην Λιθουανία, τα ίδια που κατέρριψαν χθες ουκρανικό drone στον εσθονικό ουρανό.
Residents of Vilnius were urged to seek shelter after a suspected drone from Belarus triggered an alert in #Lithuania. Vilnius Airport temporarily suspended flights while NATO jets were scrambled. The alert was later lifted. pic.twitter.com/zP8mIaTjnm— Vaidotas Beniušis (@BeniusisV) May 20, 2026
Ο συναγερμός ήρθη στις 11.00 τοπική ώρα.
