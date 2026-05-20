Επιτελείο Καρυστιανού: Δεν κάνουμε face control, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρώο όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο

Αναλυτικά η ανακοίνωση του επιτελείου της Καρυστιανού - Μας πλησιάζουν και κακοπροαίρετοι, αναφέρεται

Οι πόρτες του Κινήματός μας είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν ή το ποινικό μητρώο οποιουδήποτε προσερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Αυτό ακριβώς διάφανα τηρήθηκε κατά τη διαδικασία υπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης του Κινήματος, όταν πολίτες προσήλθαν ανταποκρινόμενοι σε ποικίλες προσκλήσεις ομάδων πολιτών και διαδικτυακών ομάδων. Ακόμη κι αν είναι προφανές ότι θα μας πλησιάσουν πολλοί "φυτευτοί" και κακοπροαίρετοι, ακόμη κι αν μια φωτογραφία από μόνη της δεν μπορεί να σημαίνει οιαδήποτε ιδεολογική ή πολιτική ταύτιση, ακόμη κι αν είναι βέβαιο ότι θα στηθούν πολλές προβοκάτσιες τέτοιου είδους, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν σκοπεύουμε να μπούμε σε κανενός είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής, διαφανούς, δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν απόδημοι και ομογενείς, με τη βοήθεια και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο Διαδίκτυο.



Οποιοιδήποτε αποδειχθεί ότι είναι υποστηρικτές εγκληματικών κατά το νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμιοι του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του Κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχής σε τοπική οργάνωσή του, λόγω αντίθεσης με βασικές, αδιαπραγμάτευτες αρχές του Κινήματός μας.



Το Κίνημα των Πολιτών δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες και τίποτε δεν θα το σταματήσει στην επιδίωξη των στόχων του, βασικές αρχές των οποίων θα ανακοινωθούν στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου στο "Ολύμπιον" της Θεσσαλονίκης στις 18:30.