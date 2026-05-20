Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό και εσωστρεφές παιδί, ακόμα και τώρα είμαι
Έχω αναρίθμητες ανασφάλειες για χιλιάδες πράγματα, είπε η ηθοποιός
Ως ένα εσωστρεφές παιδί με ανασφάλειες περιέγραψε η Μίρκα Παπακωνσταντίνου τον εαυτό της ως παιδί, τονίζοντας ότι μέχρι και σήμερα έχει ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου, μιλώντας για τις εσωτερικές της ανασφάλειες, την αυτοεικόνα της και τον τρόπο που έχει μάθει να αντιμετωπίζει τον εαυτό της μέσα στα χρόνια.
Πιο αναλυτικά, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ερωτήθηκε για το αν έχει ανασφάλειες και απάντησε: «Έχω αναρίθμητες, για χιλιάδες πράγματα. Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό και εσωστρεφές παιδί. Ακόμα και τώρα είμαι. Όταν πιέζομαι, λέω να ανοίξω μια πόρτα, να φύγω. Πρώτον, δεν γίνεται, και δεύτερον, δεν πρέπει».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο κρίνει τον εαυτό της και στις σκέψεις που κάνει όταν τον παρατηρεί σε βάθος χρόνου: «Αυτό που λέμε “δεν μ’ αρέσει ο εαυτός μου”. Γιατί δεν μ’ αρέσει; Γιατί νομίζω ότι είμαι καλύτερος. Άρχισα να το καταλαβαίνω τον πρώτο καιρό. Με έβλεπα και έλεγα: «Αχ, πώς μιλάω έτσι;», θεωρώντας ότι μιλάω πολύ καλύτερα. Έλεγα "αχ δεν είμαι έτσι" μωρέ έτσι είμαι και χειρότερα».
