Κατερίνα Γκαγκάκη για το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά: Θα συμμετείχα σε μία επιτροπή
Το αμήχανο δεν είναι η τηλεόραση, αλλά όλοι εμείς που δεν ξέρουμε πώς να προσαρμοστούμε και να δούμε την τηλεόραση αλλιώς, πρόσθεσε
Την άποψή της για τη γενικότερη κατάσταση στην τηλεόραση σήμερα εξέφρασε η Κατερίνα Γκαγκάκη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής, υπό συγκεκριμένες ωστόσο, προϋποθέσεις.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, αναφέρθηκε αρχικά, στη δυσκολία των ανθρώπων της τηλεόρασης να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, με αφορμή τη νέα εκπομπή «The Real View».
«Το αγκάθι που βλέπω στην εκπομπή "The Real View" είναι ότι ξεκίνησε αργά, 3 Νοεμβρίου, και στη συγκεκριμένη ζώνη είναι αρκετά στημένες οι επιλογές. Λέγανε ότι θα τσακωθούν γιατί είναι τέσσερις γυναίκες. Σε όλες τις άλλες εκπομπές είναι όλες ίδιες οι προσωπικότητες και τα πάνε και όλοι εξαιρετικά μεταξύ τους. Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ. Βαρέθηκα πραγματικά. Πες μου εσύ μια εκπομπή που ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους και τα πάνε όλοι καλά με όλους. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω καμία», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Γκαγκάκη.
Στη συνέχεια, η ίδια πρόσθεσε για την τηλεόραση σήμερα: «Το αμήχανο δεν είναι η τηλεόραση, αλλά όλοι εμείς που δεν ξέρουμε πώς να προσαρμοστούμε και να δούμε την τηλεόραση αλλιώς, γιατί την τηλεόραση την κρίνουμε με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα».
Τέλος, για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής, η Κατερίνα Γκαγκάκη σημείωσε: «Αν κάποιος μου προτείνει κάτι ευχάριστο, χαρούμενο, με λίγες ώρες… να είναι κάτι σαν αυτά που κάνω, να είναι μια επιτροπή, να βγαίνω μια στο τόσο, τα γνωστά».
