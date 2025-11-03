Τζούλια Φοξ: Αντιδράσεις προκάλεσε η μεταμφίεσή της σε Τζάκι Κένεντι - «Ήταν δήλωση διαμαρτυρίας και πένθους», λέει
Τζούλια Φοξ: Αντιδράσεις προκάλεσε η μεταμφίεσή της σε Τζάκι Κένεντι - «Ήταν δήλωση διαμαρτυρίας και πένθους», λέει
Η ηθοποιός φόρεσε το χαρακτηριστικό ροζ ταγιέρ, ποτισμένο με ψεύτικο αίμα, ως αναπαράσταση της στιγμής μετά τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι το 1963
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η Τζούλια Φοξ με τη μεταμφίεσή της για το Χάλογουιν, όπου εμφανίστηκε ντυμένη ως Τζάκι Κένεντι, καλυμμένη με αίματα που παρέπεμπαν στη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι. Η ηθοποιός ξεκαθάρισε μέσα από ανάρτηση στο Instagram ότι η επιλογή της δεν ήταν ένα απλό «κοστούμι», αλλά μια καλλιτεχνική και πολιτική δήλωση για την απώλεια, την αντίσταση και τη δύναμη της γυναικείας εικόνας.
Η Τζούλια Φοξ είναι γνωστή για τις εκκεντρικές και συχνά προκλητικές εμφανίσεις της. Έτσι και τώρα, δεν επέλεξε κάτι συνηθισμένο, αλλά ντύθηκε «Τζάκι Κένεντι», φορώντας το χαρακτηριστικό ροζ ταγιέρ, ποτισμένο με ψεύτικο αίμα, ως αναπαράσταση της στιγμής μετά τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963.
Η εμφάνιση της 35χρονης ηθοποιού έγινε αμέσως viral και δίχασε τα social media, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν «σοκαριστική» και «προβληματική». Ωστόσο, η ίδια έσπευσε να δώσει τη δική της ερμηνεία, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα σχόλιο που εξηγεί το σκεπτικό της.
«Είμαι ντυμένη ως Τζάκι Κένεντι με το ροζ ταγέρ, όχι ως κοστούμι, αλλά ως δήλωση», έγραψε αρχικά η Τζούλια Φοξ. «Όταν ο σύζυγός της δολοφονήθηκε, εκείνη αρνήθηκε να αλλάξει τα ματωμένα ρούχα της, λέγοντας "θέλω να δουν τι έκαναν". Η εικόνα του απαλού ροζ φορέματος γεμάτου αίμα είναι μια από τις πιο στοιχειωτικές αντιθέσεις στη σύγχρονη ιστορία», συνέχισε.
Έπειτα, εξήγησε ότι για εκείνη το σύμβολο αυτό αποτυπώνει «την ομορφιά και τον τρόμο, τη χάρη και την καταστροφή». Όπως σημείωσε, η απόφαση της Τζάκι Κένεντι να μη φορέσει καθαρά ρούχα ήταν «μια πράξη εξαιρετικού θάρρους».
«Ήταν μια παράσταση, μια διαμαρτυρία και ένα πένθος ταυτόχρονα. Μια γυναίκα που χρησιμοποίησε την εικόνα και τη χάρη της για να αποκαλύψει τη βαρβαρότητα», πρόσθεσε η Τζούλια Φοξ. «Αυτό αφορά το τραύμα, τη δύναμη και το πώς η θηλυκότητα μπορεί να αποτελέσει μορφή αντίστασης. Ζήτω η Τζάκι Ο».
Κάποιοι στα social media παραδέχτηκαν ότι «η λεζάντα έσωσε τη μεταμφίεση», αναγνωρίζοντας τη βαθύτερη πρόθεση πίσω από την εικόνα, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως «παρά την εξήγησή της παραμένει προβληματική». «Μην προσπαθήσεις να το δικαιολογήσεις, παραμένει απαίσια επιλογή», έγραψε κάποιος, με έναν δεύτερο να προσθέτει: «Ποιος μεγαλώνει έναν άνθρωπο σαν εκείνη;».
Δείτε φωτογραφία
