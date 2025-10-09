Τζούλια Φοξ: Η ιδιαίτερη εμφάνισή της στο Φθινοπωρινό Γκαλά Μόδας του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης
H ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα φόρεμα Iris van Herpen

Πέννυ Λουπάκη
Εντυπωσιακές εμφανίσεις που ξεχώρισαν έκαναν οι celebrities στο Φθινοπωρινό Γκαλά Μόδας 2025 του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στις διασημότητες που έδωσαν το παρών, ήταν και η Τζούλια Φοξ.

H ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα ιδιαίτερο, ασπρόμαυρο φόρεμα Iris van Herpen, του οποίου το σχέδιο δημιουργούσε μια ψευδαίσθηση που έμοιαζε να αγκαλιάζει τα πόδια της. Η Τζούλια Φοξ ολοκλήρωσε το λουκ της με ένα ζευγάρι πράσινες γόβες.

Το μακιγιάζ της παρέμεινε λιτό, σε ανοιχτούς ροζ τόνους, ενώ η πολυπλοκότητα του φορέματος την έκανε να μη χρειάζεται να «φορτώσει» κι άλλο την εικόνα της, με κοσμήματα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
