Τζούλια Φοξ: Η ιδιαίτερη εμφάνισή της στο Φθινοπωρινό Γκαλά Μόδας του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης
H ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα φόρεμα Iris van Herpen
Εντυπωσιακές εμφανίσεις που ξεχώρισαν έκαναν οι celebrities στο Φθινοπωρινό Γκαλά Μόδας 2025 του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στις διασημότητες που έδωσαν το παρών, ήταν και η Τζούλια Φοξ.
H ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα ιδιαίτερο, ασπρόμαυρο φόρεμα Iris van Herpen, του οποίου το σχέδιο δημιουργούσε μια ψευδαίσθηση που έμοιαζε να αγκαλιάζει τα πόδια της. Η Τζούλια Φοξ ολοκλήρωσε το λουκ της με ένα ζευγάρι πράσινες γόβες.
Το μακιγιάζ της παρέμεινε λιτό, σε ανοιχτούς ροζ τόνους, ενώ η πολυπλοκότητα του φορέματος την έκανε να μη χρειάζεται να «φορτώσει» κι άλλο την εικόνα της, με κοσμήματα.
Julia Fox is our muse. 😍 She stuns at the New York City Ballet's 2025 Fall Fashion Gala. pic.twitter.com/vlYef7lWoS— E! News (@enews) October 8, 2025
