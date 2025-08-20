Η Τζούλια Φοξ μετάνιωσε για τις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει: «Ήθελα να αρέσω στους άνδρες»

Για τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί μίλησε ηενώ εξήγησε και τον λόγο που επιλέγει πάντα ιδιαίτερες εμφανίσεις. Η 35χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι στο παρελθόν προχώρησε σε πλαστικές επεμβάσεις για να είναι πιο ελκυστική στους άνδρες. Ωστόσο, έχει μετανιώσει.Όπως είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Allure: «Ήθελα να αρέσω στους άνδρες», εξηγώντας: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν γίνεσαι διάσημος ή δημόσιο πρόσωπο, να είσαι ειλικρινής. Τώρα, όταν βλέπω κάποιον και μπορώ να καταλάβω ότι δεν έχει πειράξει τίποτα… εύχομαι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να ήμουν κι εγώ έτσι. Ήμουν κολλημένη με την ιδέα ότι έπρεπε να είμαι ελκυστική στους άνδρες για να μπορέσω να επιβιώσω».Η Τζούλια Φοξ έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι έχει κάνει botox, λιποαναρρόφηση, ρινοπλαστική και οδοντιατρικές παρεμβάσεις, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει νέες επεμβάσεις σύντομα. «Πιθανότατα κάποια στιγμή θα ξανακάνω κάτι, αλλά δεν με απασχολεί τόσο τώρα», δήλωσε.Η ηθοποιός μίλησε και για το πώς βιώνει τη διαδικασία της γήρανσης, τονίζοντας ότι, αν και αναγνωρίζει πως «υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο» στο να μεγαλώνεις φυσικά, εξακολουθεί να τη φοβάται. «Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο, το να νιώθω γριά. Και υπάρχουν κάποιες στιγμές που νιώθω έτσι… κουρασμένη, απογοητευμένη», παραδέχτηκε και συμπλήρωσε: «Όταν είσαι νέα και όμορφη, αυτό είναι η ταυτότητά σου. Και μετά λες, διάολε, πρέπει να μείνω νέα και όμορφη».Η Τζούλια Φοξ, που έχει απασχολήσει τα media και με τη σύντομη σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ, σχολίασε και το ιδιαίτερο στυλ της, το οποίο συχνά προκαλεί αντιδράσεις. «Για έναν Νεοϋορκέζο, το στυλ μου είναι φυσιολογικό», τόνισε. «Αλλά μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που δεν είναι συνηθισμένος σε αυτό θα έλεγε "τι έχει αυτή; Τι ναρκωτικά παίρνει; Γιατί ψάχνει την προσοχή; Θεέ μου, το μακιγιάζ είναι χάλια"», σχολίασε.Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Για μένα, αυτό λέει περισσότερα για εκείνους παρά για μένα, γιατί, δηλαδή, ποτέ δεν πήγες θέατρο; Ποτέ δεν πήγες σε μια παράσταση, ένα μουσείο, μια επίδειξη μόδας; Ποτέ δεν άνοιξες ένα βιβλίο τέχνης;».Η ίδια εξήγησε ότι κάθε της εμφάνιση έχει «κάποιο νόημα» και της δίνει την ευκαιρία να «παίζει έναν χαρακτήρα». «Η τέχνη είναι φτιαγμένη για να διχάζει», είπε, καταλήγοντας: «Ο τρόπος που σε ταυτοποιούν οι άνθρωποι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δική τους αυτοαντίληψη, και θα σε κοιτάξουν και θα πάρουν ό,τι θέλουν».Shutterstock