Rack: Έκοψα μαχαίρι τις ουσίες όταν ξεκίνησαν οι περισσότερες ευθύνες, ό,τι έχω καταφέρει το οφείλω στην πίστη μου
Rack: Έκοψα μαχαίρι τις ουσίες όταν ξεκίνησαν οι περισσότερες ευθύνες, ό,τι έχω καταφέρει το οφείλω στην πίστη μου
Ήμουν 13 ετών όταν άφησα το σχολείο για να μπορώ να δουλέψω και να ταΐσω την οικογένειά μου, πρόσθεσε
Για τον πατέρα του, Ανδρέα Μαρνέζο, γνωστό και ως «Λεκτικό Επεξεργαστή» μίλησε ο Rack και αναφέρθηκε στο διάστημα, μετά τον θάνατό του, αλλά και στα μαθήματα που πρόλαβε να πάρει από εκείνον. Ενώ ήταν μόλις 11 ετών, ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μετά από τσίμπηκα σκορπιού.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» ο ράπερ μίλησε για την προσωπική του πορεία, την πίστη του στον Θεό και τον χαμό του πατέρα του. «Δουλεύω καθημερινά και ετοιμάζω καινούρια πράγματα. Το όνειρό μου είναι η μουσική μου να ταξιδέψει εκτός χώρας. Το ψευδώνυμο Rack μου το έδωσε ένας Αμερικανός φίλος του πατέρα μου, γιατί δεν μπορούσε να προφέρει το όνομά μου, Ηρακλής», εξήγησε, αποκαλύπτοντας πως το καλλιτεχνικό του όνομα σημαίνει Represent All Christian Kingdom.
«Έχω καταφέρει τα πάντα μέσω της πίστης μου», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη βαθιά του σχέση με τον Θεό. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον πατέρα του, τον γνωστό μουσικό Λεκτικό Επεξεργαστή, ο οποίος, όπως είπε, υπήρξε καθοριστική φιγούρα στη ζωή του: «Δεν γνώριζα ότι υπάρχει κάτι άλλο πέραν της μουσικής, λόγω του μπαμπά μου. Είχε πλούσιο λεξιλόγιο, μπορεί να μην τελείωσε το σχολείο, αλλά διάβαζε όλη μέρα. Ήταν πολύ γλυκός αλλά και αυστηρός όταν χρειαζόταν».
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι μετά την απώλεια του πατέρα του εγκατέλειψε το σχολείο για να στηρίξει την οικογένειά του: «Ήμουν 13 ετών όταν άφησα το σχολείο για να μπορώ να δουλέψω και να ταΐσω την οικογένειά μου. Είχα εμπλακεί με ουσίες, αλλά τις έκοψα μαχαίρι όταν ξεκίνησαν οι περισσότερες ευθύνες».
Ο Rack μίλησε επίσης και για τον τραγικό τρόπο με τον οποίο πέθανε ο πατέρας του, στο Άγιο Όρος. «Ο μπαμπάς μου επισκέφθηκε το Άγιο Όρος για ένα ντοκιμαντέρ, όταν τον τσίμπησε σκορπιός. Πέθανε από δική του αμέλεια, επειδή δεν πήγε στο νοσοκομείο, έκανε μόνος του την επέμβαση. Πάω κάθε χρόνο στο Άγιο Όρος, στην κορυφή, και έχω προστάτη τον Αρχάγγελο Μιχαήλ», σημείωσε.
Τέλος, εξέφρασε τη λύπη του, εξηγώντας πόσο του λείπει η παρουσία και η ευστροφία του πατέρα του. «Μου λείπει η ευστροφία και οι ιδέες του. Δεν μπορώ να δω τη λέξη "μπαμπάς" όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Θεωρώ ότι είναι περήφανος για μένα, κάνω ό,τι μπορώ για να κρατάω το όνομά του με σεβασμό και αγάπη», δήλωσε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» ο ράπερ μίλησε για την προσωπική του πορεία, την πίστη του στον Θεό και τον χαμό του πατέρα του. «Δουλεύω καθημερινά και ετοιμάζω καινούρια πράγματα. Το όνειρό μου είναι η μουσική μου να ταξιδέψει εκτός χώρας. Το ψευδώνυμο Rack μου το έδωσε ένας Αμερικανός φίλος του πατέρα μου, γιατί δεν μπορούσε να προφέρει το όνομά μου, Ηρακλής», εξήγησε, αποκαλύπτοντας πως το καλλιτεχνικό του όνομα σημαίνει Represent All Christian Kingdom.
«Έχω καταφέρει τα πάντα μέσω της πίστης μου», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη βαθιά του σχέση με τον Θεό. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον πατέρα του, τον γνωστό μουσικό Λεκτικό Επεξεργαστή, ο οποίος, όπως είπε, υπήρξε καθοριστική φιγούρα στη ζωή του: «Δεν γνώριζα ότι υπάρχει κάτι άλλο πέραν της μουσικής, λόγω του μπαμπά μου. Είχε πλούσιο λεξιλόγιο, μπορεί να μην τελείωσε το σχολείο, αλλά διάβαζε όλη μέρα. Ήταν πολύ γλυκός αλλά και αυστηρός όταν χρειαζόταν».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την απώλεια του πατέρα του όταν ήταν μόλις 11 ετών, ο Rack ανέφερε: «Ο μπαμπάς μου με είχε προετοιμάσει για τον θάνατό του. Μου είχε δείξει από μικρό παιδί το δρομολόγιο που θα έπρεπε να κάνω, όταν "έφευγε" από τη ζωή. Ήμουν 11 ετών όταν "έφυγε". Η μητέρα μου με πήγε για ψυχοθεραπεία, είχα κρίσεις πανικού. Πλέον έχω περισσότερες ευθύνες και μέσα μου υπάρχει ένας εσωτερικός πόλεμος, πολλές απαιτήσεις».
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι μετά την απώλεια του πατέρα του εγκατέλειψε το σχολείο για να στηρίξει την οικογένειά του: «Ήμουν 13 ετών όταν άφησα το σχολείο για να μπορώ να δουλέψω και να ταΐσω την οικογένειά μου. Είχα εμπλακεί με ουσίες, αλλά τις έκοψα μαχαίρι όταν ξεκίνησαν οι περισσότερες ευθύνες».
Ο Rack μίλησε επίσης και για τον τραγικό τρόπο με τον οποίο πέθανε ο πατέρας του, στο Άγιο Όρος. «Ο μπαμπάς μου επισκέφθηκε το Άγιο Όρος για ένα ντοκιμαντέρ, όταν τον τσίμπησε σκορπιός. Πέθανε από δική του αμέλεια, επειδή δεν πήγε στο νοσοκομείο, έκανε μόνος του την επέμβαση. Πάω κάθε χρόνο στο Άγιο Όρος, στην κορυφή, και έχω προστάτη τον Αρχάγγελο Μιχαήλ», σημείωσε.
Τέλος, εξέφρασε τη λύπη του, εξηγώντας πόσο του λείπει η παρουσία και η ευστροφία του πατέρα του. «Μου λείπει η ευστροφία και οι ιδέες του. Δεν μπορώ να δω τη λέξη "μπαμπάς" όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Θεωρώ ότι είναι περήφανος για μένα, κάνω ό,τι μπορώ για να κρατάω το όνομά του με σεβασμό και αγάπη», δήλωσε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα