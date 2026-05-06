2 Μαΐου 1919: Ο Ελληνικός Στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη, τα σχέδια του Βενιζέλου, οι πυροβολισμοί και οι συμπλοκές

Συνδιάσκεψη Ειρήνης Παρισίων 1919

Οι...Big four του 1919. Λόιντ Τζορτζ, Ορλάντο, Κλεμανσό και Ουίλσον

Οι τοποθεσίες όπου υπογράφηκαν οι συνοδευτικές συμφωνίες της Συνδιάσκεψης των Παρισίων

Η... μυστική αποστολή, η άφιξη στη Σμύρνη και τα πρώτα επεισόδια...

Η ελληνική αντιπροσωπεία στο Παρίσι το 1919

Έλληνες εύζωνοι στη Σμύρνη

Γενικά, η στάση του Βενιζέλου στο Ποντιακό ήταν ασταθής. Όπως γράφει ο Γεώργιος Ρούσσος, η πρόταση αυτή του Βενιζέλου προκάλεσε την αντίδραση των Ποντίων, που προσπάθησαν να παρέμβουν μέσω του Χρύσανθου, Μητροπολίτη Τραπεζούντος. Οι Έλληνες του Πόντου είχαν από νωρίς το αίτημα για σύσταση ενός, δεύτερου, ελληνικού κράτους στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας, ως μοναδικής δυνατότητας επιβίωσης του ελληνισμού της περιοχής.Τον Οκτώβριο του 1917, ο Κ. Κωνσταντινίδης, ένας από τους ηγέτες του Ποντιακού κινήματος και πρόεδρος της οργάνωσης στη Μασσαλία ενημέρωσε τον Βενιζέλο, που φάνηκε διστακτικός. Τελικά προκρίθηκε η λύση της Ποντοαρμενικής Ομοσπονδίας και τον Ιανουάριο του 1920 από τον Μητροπολίτη Χρύσανθο και τον Πρόεδρο της Αρμενικής Δημοκρατίας Χατισιάν υπογράφηκε η σχετική συμφωνία. Συμφωνήθηκε επίσης στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας για την προστασία του Πόντου από τα τουρκικά στρατεύματα. Η άρνηση των Άγγλων να επιτρέψουν την εφαρμογή του στρατιωτικού μέρους της συμφωνίας και τη συγκρότηση εθνικών ποντιακών ταγμάτων συντέλεσε στην ήττα των Αρμενίων στο Ερζερούμ, στη συνθηκολόγησή τους με τον Κεμάλ (Δεκέμβριος 1920) και στην εγκατάλειψη του ποντιακού πληθυσμού στο έλεος των τουρκικών στρατευμάτων.Οι εργασίες ξεκίνησαν επίσημα στις 5/18 Ιανουαρίου 1919 και ολοκληρώθηκαν στις 12 Μαΐου (νέο ημερολόγιο) του ίδιου έτους. Στη Συνδιάσκεψη, οι βασικές αρχές λειτουργίας της καθορίστηκαν από το "Ανώτατο Συμβούλιο" ή "Συμβούλιο των Δέκα" (Πρόεδρος και ΥΠΕΞ ΗΠΑ, Πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας και δύο Ιάπωνες αντιπρόσωποι). Στις 24 Μαρτίου κυρίαρχο όργανο της Συνδιάσκεψης έγινε το "Συμβούλιο των Τεσσάρων" (Πρόεδρος των ΗΠΑ και πρωθυπουργοί Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας).Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν 32 χώρες. Μετά τη λήξη της οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν ως τον Αύγουστο του 1920, με κάποιες ενδιάμεσες διακοπές, για την κατάρτιση επιμέρους συνθηκών σύμφωνα με τις ληφθείσες αποφάσεις. Ο Βενιζέλος επικέντρωνε τις διεκδικήσεις του στη Μ. Ασία, ενώ στις κατ' ιδίαν συζητήσεις του απέφευγε να αναφερθεί στη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο. Στον Βρετανό διπλωμάτη Nicolson είχε πει ότι η Ελλάδα θα εύρισκε το πραγματικό της μέλλον, μόνο από τη στιγμή που θα δρασκέλιζε (περνούσε) το Αιγαίο.Πολλοί έχουν γράψει ότι η απελευθέρωση της Μ. Ασίας ήταν παιδικό του όνειρο. Μάλιστα, όταν ήταν φοιτητής είχε κρεμάσει έναν χάρτη πάνω στο γραφείο του, στον οποίο εντός των συνόρων της Ελλάδας περιλαμβανόταν η Κωνσταντινούπολη, η Ιωνία, τα Δωδεκάνησα και η Βόρεια Μακεδονία. Αντίθετα, ο Γεώργιος Βεντήρης θεωρεί ότι η σκέψη για τη Μικρά Ασία ωρίμασε αργά στον Βενιζέλο. Φαίνεται πάντως, ότι ενώ στην αρχή του Α΄ ΠΠ ο Κρητικός πολιτικός δεν φαινόταν να έχει βλέψεις για την Ιωνία, καθώς οι ελληνικοί πληθυσμοί εκεί ήταν διασκορπισμένοι, σταδιακά άλλαξε στάση, κυρίως λόγω της ιταλικής επεκτατικής πολιτικής.Οι Ιταλοί θεωρούσαν ότι το Μικρασιατικό είχε λυθεί με τη Συνθήκη του Λονδίνου (1915) και τη Συμφωνία του Αγίου Ιωάννη της Μοριένης (1917), καθώς και οι δύο ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές γι’ αυτούς. Βέβαια, οι Ιταλοί αγνοούσαν ότι οι Αγγλογάλλοι είχαν μοιράσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1916 με τη Συμφωνία Sykes- Picot, εν γνώσει της Ρωσίας. Όμως, η επικράτηση των Μπολσεβίκων και η ενεργός εμπλοκή των Ιταλών οδήγησαν στην τροποποίηση των όρων της Συμφωνίας. Η παρουσία του Βενιζέλου στη Συνδιάσκεψη ήταν εξαιρετική.Έκανε μια φιλοφρόνηση στην Lloyd George, που ήταν Ουαλός, στη γλώσσα της ιδιαίτερης πατρίδας του, μίλησε με κολακευτικά λόγια για το έργο των Αμερικανών δασκάλων στη Βόρειο Ήπειρο για να προσεγγίσει τον αλλοπρόσαλλο Ουίλσον, ενώ συγκίνησε τους πάντες με τις φωτογραφίες Δωδεκανησίων σφουγγαράδων. Σε τηλεγράφημά του στις 4/2/1919, στον στενό του συνεργάτη Εμμανουήλ Ρέπουλη τόνιζε ότι θα δοθούν στην Ελλάδα η Σμύρνη και οι Κυδωνίες (Αϊβαλί), η Κύπρος και τα Δωδεκάνησα, με θυσίες ενός ή δύο νησιών και της μισής Βορείου Ηπείρου, που τις θεωρούσε απαραίτητες. Ένα ξαφνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν το Βατικανό, που τότε δεν ήταν καν κράτος ζήτησε να του αποδοθεί ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη! Επρόκειτο για εξωφρενικό αίτημα, καθώς το Βατικανό θα κατείχε μία περιοχή νευρολογικής σημασίας και ήταν αβέβαιο αν θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη φρούρησή της. Η προσπάθεια αυτή ναυάγησε.Στο θέμα της Μικράς Ασίας η Ελλάδα είχε ισχυρότερους αντιπάλους τους Ιταλούς. Οι τελευταίοι φρόντισαν με μια σειρά ενεργειών τους να προκαλέσουν την οργή των άλλων Συμμάχων. Τον Μάρτιο του 1917 έστειλαν 17.000 στρατιώτες στην Αττάλεια που έφτασαν μέχρι το Ικόνιο. Παράλληλα απέκτησαν τον έλεγχο των ακτών του ΝΑ Αιγαίου, με επίκεντρο το Αλικαρνασσό. Εκεί, αλλά και στην Αττάλεια, Ιταλοί αξιωματικοί και οπλίτες προέβησαν σε αυθαιρεσίες εξοργίζοντας κυρίως τους Αμερικάνους. Πολύ σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξε και η αποκάλυψη σχεδίου των Τούρκων για εξόντωση των Ελλήνων του Αϊδινίου.Αυτό αναφερόταν σε δύο έγγραφα που παρέδωσε ένας Μουσουλμάνος Βόσνιος (;) , αξιωματικός της Χωροφυλακής, ο Κουλένοβιτς στους Αγγλογάλλους . Σύμφωνα με αυτά, κάθε Τούρκος όφειλε να σκοτώσει 4-5 Έλληνες έφεραν δε τη σφραγίδα του Βαλή Σμύρνης, του διαβόητου Νουρεντίν πασά. Σύμφωνα πάλι με τα ίδια έγγραφα, ο Ιταλός πρόξενος στη Σμύρνη Manfredi υποδούλιζε τις ενέργειες του Νουρεντίν! Οι Αγγλογάλλοι έστειλαν πλοία στη Σμύρνη και ο Βενιζέλος διαμαρτυρήθηκε έντονα για πιθανή εξόντωση των Ελλήνων της Μ. Ασίας. Σήμερα πάντως αμφισβητείται η γνησιότητα των εγγράφων και θεωρείται ότι υπήρχε "ανάμειξη" του Βενιζέλου σε αυτά...Τον Απρίλιο, ο Ιταλός πρωθυπουργός Orlando και η αντιπροσωπεία της χώρας του αναχώρησαν απ’ το Παρίσι, οι Σύμμαχοι βρήκαν την ευκαιρία να λύσουν τις εκκρεμότητες που δημιουργούσαν οι Ιταλοί. Στις 22/4, ο Lloyd George υπέβαλε την πρόταση για κατάληψη ζωτικών τμημάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από Συμμαχικά στρατεύματα. Ανάμεσά τους και ελληνικά, για προστασία των Ελλήνων της Σμύρνης.Βρετανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους και οι Τσόρτσιλ αντέδρασαν, όμως έγινε σαφές ότι η ελληνική αποστολή θα είχε σαφώς προσωρινό χαρακτήρα και θα κάλυπτε μια περιοχή έκτασης 17.000 τ.χλμ. από τη Σμύρνη μέχρι το Αϊβαλί και τμήμα της ενδοχώρας. Κανένας δεν είχε όμως πει στον Βενιζέλο ότι επρόκειτο για οριστική επιδίκαση της περιοχής στην Ελλάδα. Έδωσαν όμως, οι 4 "μεγάλοι" τη συγκατάθεσή τους ότι θα υποστήριζαν τα ελληνικά δίκαια, όταν θα έφτανε η ώρα του διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 24 Απριλίου 1919 επέστρεψαν στο Παρίσι οι Ιταλοί που κατάλαβαν ότι είχαν κάνει λάθος με την αποχώρησή τους. Το ίδιο απόγευμα ο Βενιζέλος συναντήθηκε κρυφά με τους Αγγλογάλλους και τους είπε ότι έχει 15.000 άνδρες, έτοιμους να αποβιβαστούν στη Σμύρνη.Καθώς δεν πήρε σαφή απάντηση επανέλαβε την πρόταση τρεις μέρες αργότερα με παρουσία στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων. Ο Αμερικανός Στρατηγός Tasker Howard Pliss ζήτησε να ενημερωθούν οι Ιταλοί και οι Τούρκοι. Η πρόταση συνάντησε αντιδράσεις. Ο Βενιζέλος τόνισε ότι ακόμα κι αν αυτό γινόταν έπρεπε να τονιστεί ότι επρόκειτο για Συμμαχικά, όχι αμιγώς ελληνικά στρατεύματα. Οι Ιταλοί ενημερώθηκαν στις 29/4. Ο πολύπειρος Υπουργός Εξωτερικών βαρόνος Sonnino κατάλαβε ότι πλέον επρόκειτο για ειλημμένη απόφαση και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αρκέστηκε στη διαβεβαίωση ότι δεν επρόκειτο για οριστική επίλυση του Ανατολικού Ζητήματος...Πάντως αρκετοί, όπως ο αείμνηστος Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβολόπουλος θεωρούν ότι η εντολή προς την Ελλάδα, προδίκαζε την παραχώρηση τμήματος της Μικράς Ασίας στη χώρα μας, αργότεραΜεταξύ 24 και 29 Απριλίου 1919 συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι των Ελευθερών της Καβάλας οι άνδρες της Ι Μεραρχίας (4ο και 5ο Σύνταγμα Πεζικού και το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων). Απέπλευσαν το απόγευμα της 30/4. Επέβαιναν σε 18 οπλιταγωγά, τα οποία συνοδεύονταν από 4 αντιτορπιλικά. Μόνο η ηγεσία της Ι Μεραρχίας γνώριζε ότι θα μετέβαιναν στη Σμύρνη. Όλοι πίστευαν ότι πήγαιναν στη νότια Ρωσία. Τότε, στη Σμύρνη βρισκόταν μια τουρκική στρατιωτική δύναμη 3.000 ανδρών που είχαν καταλύσει σε στρατώνες, κοντά στο Διοικητήριο της πόλης στο νότιο τμήμα της προκυμαίας.Το πρωί της 1/14 Μαΐου, ο Βρετανός Ναύαρχος Calthorpe έδωσε στον βαλή της Σμύρνης, διακοίνωση του Ανώτατου Διασυμμαχικού Συμβουλίου για τη στρατιωτική κατάληψη της πόλης. Του ζήτησε επίσης την παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στους στρατώνες τους, όλη την επόμενη μέρα. Το βράδυ όμως, πολλοί Τούρκοι συγκεντρώθηκαν κοντά στο εβραϊκό νεκροταφείο χτυπώντας τύμπανα και ανάβοντας φωτιές. Οι Τούρκοι και ορισμένοι αντιπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο για ειρηνική διαμαρτυρία, όμως οι Έλληνες κατάλαβαν ότι επρόκειτο για απόπειρα στρατολόγησης ανδρών ενόψει της ελληνικής απόβασης το επόμενο πρωί.Στις 2/15 Μαΐου 1919 τα ελληνικά στρατεύματα έφτασαν μπροστά στη Σμύρνη. Επρόκειτο για μια μεγάλη στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Στις 7.30 π.μ. άρχισε η αποβίβασή τους. Το 4ο Σ.Π. κατευθύνθηκε προς τα όρια της ελληνικής και της τουρκικής συνοικίας, ενώ το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων προς την αποβάθρα της Λέσχης των Κυνηγών. Οι Έλληνες τους επεφύλαξαν θερμή υποδοχή, ραίνοντας τους με λουλούδια και στεφανώνοντάς τους με δάφνινα στεφάνια.Ξαφνικά, η εμπροσθοφυλακή δέχτηκε καταιγισμό σφαιρών προερχόμενων από το Διοικητήριο. Αμέσως, οι άνδρες ακροβολίστηκαν για να αντιμετωπίσουν την απρόκλητη επίθεση. Μετά το αρχικό σοκ μπήκαν στο Διοικητήριο και εξουδετέρωσαν τους εχθρούς. 2 Εύζωνοι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν. Ανεξακρίβωτος ήταν ο αριθμός θυμάτων μεταξύ των γυναικόπαιδων. Τα έκτροπα συνεχίστηκαν στη διάρκεια της ημέρας. Σκοτώθηκαν 100 Έλληνες και 300-400 Τούρκοι. Τα γεγονότα αυτά αμαύρωσαν το χαρμόσυνο γεγονός της άφιξης των ελληνικών δυνάμεων και ήταν ένα κακό προμήνυμα για όσα ακολούθησαν...Πηγές: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Τ. ΙΕ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΔΡ. Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος, «Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού» (1833 – 1949)», ΤΟΜΟΣ ΙΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ, «ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», 1926-1974», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ