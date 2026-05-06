Η λίμνη του Μόρνου «κατάπιε» εντελώς το χωριό Κάλλιο, σημαντική ανάσα στα αποθέματα νερού, δείτε νέες εικόνες
Η φετινή εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για την υδροδότηση της Αθήνας, χωρίς ωστόσο να εξαφανίζει τις ανησυχίες για τη λειψυδρία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ
Αλλάζει αισθητά η εικόνα στη λίμνη του Μόρνου το τελευταίο διάστημα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, αλλά και του περασμένου Απριλίου οδήγησαν σε σημαντική άνοδο της στάθμης του νερού, με αποτέλεσμα το χωριό Κάλλιο να εξαφανίζεται ξανά σταδιακά κάτω από την επιφάνεια της λίμνης.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς το βυθισμένο χωριό Κάλλιο αναδυόταν όλο και περισσότερο εξαιτίας της πτώσης της στάθμης του νερού.
Η ιστορία του χωριού συνδέεται άμεσα με την υδροδότηση της Αττικής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον οικισμό, ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του φράγματος του Μόρνου, το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές για την υδροδότηση της Αττικής.
Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς την αντίστοιχη περίοδο του 2025 τα αποθέματα είχαν περιοριστεί στα 319.832.000 κυβικά μέτρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την επάρκεια νερού στην Αττική.
Τη σημαντική ανάκαμψη της στάθμης στη λίμνη του Μόρνου αποτυπώνουν και οι φωτογραφίες του Αντώνη Νικολόπουλου από το πρακτορείο Eurokinissi, οι οποίες καταγράφουν τη νέα εικόνα του ταμιευτήρα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών.
Τα στοιχεία για την κατάσταση του ΜόρνουΤα τελευταία στοιχεία δείχνουν αισθητή ενίσχυση των αποθεμάτων. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ, στις 6 Απριλίου 2026 ο όγκος νερού στη λίμνη ανερχόταν σε 487.261.000 κυβικά μέτρα, ενώ ένα μήνα μετά στις 6 Μαΐου 2026 έφτασε τα 525.585.000 κυβικά. Μέσα σε έναν μήνα καταγράφηκε σημαντική αύξηση, η οποία αποδίδεται στις συνεχείς βροχοπτώσεις της άνοιξης.
